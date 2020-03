Romanescu: ”Am cerut și voi continua să cer suspendarea cursurilor”

Primarul din Tg-Jiu consideră necesară închiderea școlilor pentru dezinfecție pentru a evita răspândirea coronavirusului. Acesta a declarat răspicat că continua să ceară acest lucru.

”Cer autorităților să ia măsuri drastice pentru împiedicarea răspândirii virusului Covid-19! Am cerut și voi continua să cer suspendarea cursurilor pentru că, pe de o parte, trebuie să facem o dezinfecție în unitățile de învățământ, pe de altă parte, în acest fel putem reduce riscul răspândirii acestui virus.

Nu putem să ne jucăm cu sănătatea oamenilor și să așteptăm să apară mai întâi cazuri, în loc să le prevenim! Suntem județul în care s-a înregistrat primul caz din România.

Statele europene au luat măsuri ferme în acest sens. Avem deja o idee despre ce se poate întâmpla dacă nu facem nimic: Italia se confruntă cu o epidemie pe care nu o poate stăpâni. Asta trebuie să prevenim!

Am ascultat tot felul de opinii, până la unele extreme, conform cărora cei care mor sunt persoane în vârstă sau bolnavi cronici. Ei nu sunt tot oameni? Nu au dreptul să trăiască? De ce să-i supunem unui risc când putem lua măsuri de precauție? Trebuie sa luăm niște decizii care poate că nu sunt tocmai populare acum, dar ne-ar putea feri de probleme mult mai grave mai târziu. Soluții există, rămâne doar să arătăm că avem curaj!” a transmis Marcel Romanescu