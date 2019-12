Solidaritate cu angajații CE Oltenia

”Pentru a fi eliminate situațiile discriminatorii, în cazul angajaților CE Oltenia, împreună cu senatorii Florin Cârciumaru și Scarlat Iriza am inițiat, în regim de urgență, o propunere de modificare a legislației în ceea ce privește persoanele încadrate în condiții deosebite de muncă.

Este o reparație pe care o consider necesară și justă, o promisiune pe care am făcut-o și pe care vreau să o respect, chiar dacă acum la guvernare este un alt partid.

Mă aștept ca și ceilalți colegi parlamentari, indiferent de partidul din care fac parte, să sprijine această inițiativă.

Astfel vor demonstra că manifestă considerație și apreciere față de activitatea desfășurată de cei care lucrează în condiții grele de muncă, dar și că recunosc importanța pe care Complexul Energetic Oltenia o are atât pentru județul Gorj, cât și pentru siguranța energetică a României” a transmis deputatul Mihai Weber.