ISU Gorj a fost solicitat, in aceasta dupa-amiaza, sa intervina la o situatie de urgenta generata de un copac cazut pe carosabil din cauza vantului puternic pe Defileul Jiului, in zona localitatii Lainici.

La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Garzii de Interventie Bumbesti Jiu care a intervenit pentru degajarea acestuia si reluarea traficului rutier in conditii normale.

Pentru cateva zeci de minute traficul rutier s-a efectuat pe o singura banda.