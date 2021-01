Tragedie în ziua de Bobotează. O femeie a ars de vie în locuința sa

O bătrână a ars de vie, iar soțul acesteia a ajuns la spital, după ce casa în care se aflau a ars până la temelie. Tragedias-a produs în localitatea Polovragi.

„Am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in comuna Polovragi.

La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma din cadrul Garzii de Interventie Novaci precum si o autospeciala din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la nivelul primariei Polovragi. Echipajele sosite la fata locului au constatat ca incendiul se manifesta violent la constructie cu posibilitate de propagare la constructiile invecinate.

S-a intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului in limitele gasite.

Din pacate, in urma incendiului o persoana de sex feminin in varsta de 83 de ani a fost gasita carbonizată.

Cauza probabila a tragediei este in curs de stabilire”, se arată în comunicatul de presă al ISU Gorj.