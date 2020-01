Tribunalul Gorj a decis anularea concursului pentru șefia CSM Tg-Jiu

Tribunalul Gorj a decis luni, 27 ianuarie, anularea concursului care a avut loc în februarie anul trecut pentru postul de director al Clubului Sportiv Municipal. Dan Marinescu este cel care a contestat concursul.

“Anuleaza concursul pentru ocuparea postului vacant de Director al Clubului Sportiv Municipal Targu-Jiu organizat in perioada 4.02.2019-07.02.2019, cu privire la reclamant si paratul Balaet Robert, cu consecinta anularii dispozitiilor nr. 2097/2018,938/2019 si 1378/2019, contestate in cauza. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj. Pronuntata azi, 27.01.2020, la Tribunalul Gorj, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei”, este decizia judecatorilor.

Decizia nu este definitiva, astfel ca Robert Balaet mai poate ramane o vreme director, daca ataca hotararea cu recurs.