Un nou dosar penal deschis la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu

În spaţiul public au apărut o seri de informaţii cu privire la refuzul unui medic de a-i trata pe bolnavii suspecţi de COVID-19. Este vorba de medicul Nicoleta Guţă, care a foist de gardă la Secţia de Boli Infecţioase.

„La data de 06.04.2020, urmare a unui articol apărut în mass-media și mediul on-line, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, în temeiul art. 292 din C.pr.pen., s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin.l din Codul penal și zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 2 Cod penal, reținându- se că, doctor G.N., din cadrul S.J.U. Tg-Jiu – Secția Infecțioase, nu își exercită atribuțiile de serviciu, respectiv refuză să examineze și să ofere servicii medicale pacienților suspecți de infecție cu virusul SARS-CoV-2, serviciile medicale fiind prestate doar de asistenta medicală D.L.

Cauza a fost înregistrată la data de 06.04.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu sub nr. 1078/P/2020, cercetările fiind efectuate de către IPJ – Gorj – Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul acestei unități de parchet.

In cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la infracțiunea abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.l din Codul penal, si extinderea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 2 Cod penal“, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.