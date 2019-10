Vezi ce spune liberarul Victor Banța despre postul de prefect

Liberarul Victor Banța este deranjat de faptul că numele său este vehiculat pentru postul de prefect, deoarece consideră că momentan mai importantă este campania electorală, dar și constituirea noului guvern. În același timp, liberarul spune că nu este un vânzător al pielii de pe urs.

“În primul rând, eu nu sunt un vânzător al pielii ursului din pădure. Am văzut că, în ultimul timp, oamenii de pe la noi din judeţ au prostul obicei de a ne face planuri pe baza unui viitor câştig. Adică, în expresia populară, să vinzi pielea ursului din pădure. Eu nu fac parte dintre aceia. Eu, în momentul de faţă, mă focalizez foarte tare pe campania domnului preşedinte Iohannis, susţinută de PNL. Trebuie să câştigăm această campanie. Funcţia de prefect este atributul exclusiv al primului ministru şi al guvernului României. Eu nu am solicitat acest lucru. Până în momentul de faţă nu mi-am exprimat această dorinţă, nu sunt un vânzător al pielii ursului din pădure, mă interesează campania electorală. Am un obiectiv politic, să câştigăm aceste alegeri şi abia apoi putem discuta despre ce vrea fiecare. La nivelul partidului nici nu s-a discutat despre vreun post politic sau numit în judeţul Gorj sau în cadrul administraţiei publice centrale. Fiecare poate să-şi exprime opţiunea pentru unul sau altul, dar aici este vorba de constituirea guvernului, de primul ministru, de deciziile guvernului. Discuţiile acestea pe funcţii, pe mine mă deranjează foarte clar, pentru că noi nu urmărim funcţii în primul rând la PNL, ci urmărim obiective politice, program politic. Suntem pe cale să constituim un program de guvernare locală pentru municipiul Târgu-Jiu şi pentru judeţul Gorj mult mai amplu şi pe termen ,de data aceasta, mediu şi lung”, a declarat Victor Banța.