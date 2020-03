Tânărul din Gorj confirmat cu coronavirus, copilul unui milionar din Târgu Jiu, face prima declarație

Tânărul confirmat cu covid 19, copilul unui om de afaceri din oraș, descrie șirul evenimentelor până la confirmarea diagnosticului. Târgujianul face apel la calm și dă asigurări că, din punctul lui de vedere, a respectat toate măsurile luate de autorități înainte să i se confirme că a fost infestat.” In urma evenimentelor recente am decis ca este nevoie sa fac public anumite precizari. Voi incepe desigur prin a confirma, atenție, ceea ce este ADEVARAT din comunicatele de presa, si anume ca am fost testat recent si confirmat in cursul zile de ieri pozitiv pentru covid19. Fac apel la CALM si la RESPECTAREA intimității, întrucât, de la intrare in tara si pana in momentul comunicarii rezultatului nu am pus in pericol pe NIMENI, nu am intrat in contact direct cu absolut NIMENI. Nu inteleg de ce presa vine cu aceste articole care instiga la panica si violează linistea personala. O sa continui cu o scurta relatare a evenimentelor de la primele simptome si pana la momentul când am ajuns la Spitalul de Boli Infectioase Craiova. Incepand cu data de 10.03 am inceput sa prezint simptome specifice unei raceli normale. Mentionez ca ma aflam in Spania, in imprejurimile Barcelonei, unde studiez. Vazand ca simptomele persista, joi, 12.03 am decis sa sun autoritatile locale din Spania. Acestia au decis sa nu ma testeze, intrucat ancheta lor arata ca nu am intrat in contact direct cu o persoana infectata, iar astfel sansele sa fi contactat virusul sunt extrem de mici. Au decis ca nu se impune nici izolarea la domiciliu. Sambata, 14 martie, am plecat spre aeroport, întrucât nu mi se impusese nici o metoda de izolare, iar toate simptomele in afara de un disconfort la nivelul gatului disparusera. Randul pe care am stat in avion a fost gol, iar mai mult, ca masura de protectie, am purtat masca. Am aterizat pe aeroportul Henri Coandă Otopeni, de unde mi-am luat masina personala, din nou, fara sa intru in contact cu cineva si am plecat spre comuna Sacelu, unde urma sa ma auto-izolez pentru urmatoare 14 zile (tin sa precizez ca aceasta decizie a fost voluntara, nu impusa). Desi din seara de 15.03, toate simptomele disparusera, am considerat ca este necesar sa ma testez, intrucat veneam dintr-o zonă de risc si pana atunci prezentasem simptomatologie ce putea corespunde infectarii cu virusul Covid19. Am fost testat pe data de 17.03, iar pe data de 19.03 rezultatele s-au intors cu vesti proaste : pozitiv Covid19. In dimineata de astazi, 20.03, am fost transportat, de catre un echipaj SMURD, la Craiova.

Cu toate cele spuse, fac din nou un apel la calm catre cetateni si rog atat presa cat si participantii mediului de socializare online sa înceteze propagarea panicii cu informatii “pe surse”, care sunt, de cele mai multe ori, false.

Multă sănătate tuturor!”, a transmis băiatul.