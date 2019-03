VIDEO: Incendiu devastator la Novaci

Am tot vorbit despre incendiile de vegetație și uite ce se poate întâmpla… Aseară am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă în orașul Novaci! La fața locului și-au început deplasarea 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul unității noastre și o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Baia de Fier. Primii sosiți la fața locului au fost pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Novaci care au găsit un adevărat iad. Două anexe gospodărești în care era depozitat foarte mult material lemnos și o casă ardeau generalizat cu flăcări de câțiva metri! Băieții s-au aruncat în lupta cu flăcările, iar în scurt timp au ajuns și echipajele din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu. Cot la cot, salvatorii au reușit localizarea și lichidarea incendiului înainte ca acesta să cuprindă mai multe construcții aflate în apropiere! După ce a fost eliminat pericolul s-a trecut ca cercetarea cauzei probabile a incendiului. De la ce să fi luat foc? Aici apare problema! Din aproape în aproape a ieșit la lumină și ce a generat incendiul. Spre seară cineva a dat foc unor resturi menajere și de vegetație. Chiar dacă a părut că focul s-a stins, mai târziu acesta s-a reaprins din cauza vântului și a ajuns până la una dintre anexe. A fost de ajuns! Vântul a fost un aliat al focului și în scurt timp toată agoniseala unor oameni ardea ca o torță. Din păcate, focul a fost văzut destul de târziu de un vecin care a sunat la 112. Din fericire, nu au fost victime! Puterea exemplului! Ne dorim ca oamenii să conștientizeze riscurile la care se expun sau îi expun pe alții, să învețe din greșelile altora și să renunțe la igienizarea terenurilor prin incendiere. Doar ieri am intervenit pentru stingerea a 7 incendii de vegetație scăpate de sub control. De la începutul anului si până în prezent am gestionat peste 120 de situații de urgență generate de incendiile de vegetație, iar sute de hectare au fost mistuite de flăcări! Gândește-te la tine, gândește-te la oamenii din jurul tău și renunță la igienizarea terenurilor prin incendiere!#Pompieri #Salvatori #ISUGorj #IGSU