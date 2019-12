Weber: „Am depus patru amendamente esențiale pentru dezvoltarea județului nostru…”

Comunicat PSD Gorj:

PSD Gorj, prin intermediul deputatului Mihai Weber, a depus mai multe amendamente la proiectul de buget propus de guvernul Orban, țintind cont de realizarea unor proiecte importante atât pentru municipiul Târgu Jiu, cât și pentru județul Gorj.

În acest context, președintele PSD Gorj, deputatul Mihai Weber a declarat: „Am depus patru amendamente esențiale pentru dezvoltarea județului nostru, care sunt, consider eu, cele mai importante și urgente obiective de care actualul guvern este obligat să țină cont. Astfel, am cerut acordarea sumelor necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru drumul expres Craiova – Târgu Jiu, pentru finalizarea podului de la Lainici, acordarea sumelor pentru achiziționarea certificatelor de carbon, necesare pentru buna funcționare a Complexului Energetic Oltenia, precum și deblocarea și alocarea sumelor necesare pentru finalizarea Centurii ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Toate aceste proiecte sunt vitale pentru județul nostru și nu există niciun motiv pentru a fi blocate. În acest moment, gorjenii vor vedea cât respect are guvernul PNL, susținut de PMP, ALDE și USR pentru județul nostru.”

Prin urmare, Organizația PSD Gorj somează guvernul Orban să țină cont de obiectivele importante ale județului Gorj și să nu pună în balanță acordarea preferențială, pe criterii politice sau interese de grup. Pentru gorjeni aceste proiecte sunt importante și nu există justificări sau scuze pentru a fi amânate.

Biroul de presă al PSD Gorj