Weber către Ponta: Când ai o dispută cu o anumită persoană, e normal să o tratezi bărbătește cu persoana respectivă

Președintele PSD Gorj dezaproba criticile fostului coleg de partid Victor Viorel Ponta. Lui Mihai Weber nu i se pare fair-play ca fostul președinte PSD sa critice partidul din care a făcut parte și care i-a oferit cele mai înalte funcții în stat, cu atât mai puțin organizația județeană alături de care a câștigat bătălii electorale importante.

Președintele PSD crede că strategia lui Ponta de a își ataca foștii colegi nu-i va aduce procentul dorit în alegerile viitoare. Mihai Weber critică forma de promovare a liderului Pro România despre care spune că se decredibilizează denaturând adevărul. “Când ai o dispută cu o anumită persoană, e normal să o tratezi bărbătește cu persoana respectivă, nu să îți îndrepți nemulțumirile asupra formațiunii care te-a sprijinit și ai ajuns acolo unde ai ajuns. Nu doar PSD Gorj, ci PSD-ul în general l-a susținut pe Victor Ponta. A ajuns în toate pozițiile pe care le-a ocupat numai datorită sprijinului acestei echipe. A fost în cele mai înalte funcții pe care și le putea dori, și el, și familia. Nu mi se pare corect ca tu, fost președinte al PSD, deputat ales și susținut de organizația PSD Gorj să împroști cu noroi în organizația PSD care te-a susținut în toate aceste poziții. Asta este decizia domniei sale, așa consideră că trebuie să își facă imagine și campanie. Cred că se decredibilizează denaturând adevărul. A mai spus și că președintele partidului, Liviu Dragnea, a stat undeva ascuns, o oră, la conferința județeană de alegeri a PSD Gorj. Un lucru total neadevărat. Totul s-a desfășurat extrem de transparent, la vedere. Mulțimea era acolo, nu a fost niciun fel de glas de nemulțumire, nicio staționare pe parcurs, a fost o primire cât se poate de normală”.

Vizite mai dese

Totodată liderul PSD Gorj susține că de când a părăsit tabăra social-democrată, Ponta și-a întors din nou fața spre gorjeni. Dacă în trecut vizitele fostului premier erau aproape inexistente, acum, Ponta face potecă prin Gorj în nevoia de a-și recupera capitalul politic. „Eu nu înțeleg aceste atacuri. Mi se pare normal ca atunci când un om nu se mai regăsește într-o anumită formațiune politică, pur și simplu să încerce să demonstreze altceva pe baza unui proiect, nu aruncând cu pietre asupra celor care i-au fost alături și l-au sprijinit să ajungă acolo unde a ajuns. Vedem că are o prezență extrem de serioasă la Gorj de când e la Pro România, lucru care nu s-a întâmplat atunci când a fost la PSD. Pot să spun că am o relație normală, colegială cu Victor Ponta, i-am reproșat și când era prim-ministru, dar am zis că poate în acea perioadă era foarte ocupat. După ce nu a mai fost îl și rugam, bazându-mă pe dorința primarilor, să vină cât mai des în Gorj, lucru care nu s-a întâmplat. Acum, îmbrățișând altă ideologie, are o anumită strategie, iar una dintre direcții este de a racola cât mai mulți oameni de la PSD”, a mai declarat liderul PSD Mihai Weber.