Weber: decizia în cazul CE Oltenia, un precedent periculos

”Situația creată în jurul Complexului Energetic Oltenia, prin anularea de către instanță a acordului de mediu al Carierei Roșia, este una îngrijorătoare și periculoasă pentru întreaga țară și, în particular, pentru noi, gorjenii.

Vorbim aici, de fapt, despre contestarea în instanță a tuturor acordurilor de mediu deținute de exploatările miniere ale CE Oltenia. De asemenea, discutăm despre o importantă componentă social-economică, pentru că în urma închiderii unor exploatări miniere zeci de mii de oameni își vor pierde slujbele și zeci de mii de firme pot da faliment. Acest subiect nu poate fi bagatelizat și nici politizat, el reprezentând, așa cum am mai spus de nenumărate ori, o temă care ține de siguranța națională a României.

Prin urmare, îi solicit președintelui României convocarea unei ședințe a CSAT, în care să fie găsite soluții care să ducă la scoaterea Complexului Energetic Oltenia din acest impas, în contextul importanței pe care o are acest obiectiv economic pentru securitatea energetică a țării, precum și implicarea fermă a Guvernului României pentru deblocarea situației” a transmis Mihai Weber.