Achiziții din donații la SJU Târgu Jiu

Saltele, lenjerii și perne noi pentru secția de urologie a Spitalului Județean de Urgențe Târgu Jiu. Liberalii au avut o acțiune de mișcare care are ca finalitate dotarea unității spitalicești cu mobilier și lenjerie nouă. De la acțiunea caritabilă au lipsit lideri importanți ai PNL.

Peste o sută de persoane au răspuns invitației organizației de tineret a PNL Gorj și au alergat pentru a oferi condiții mai bune pacienților din Spitalul Județean Târgu Jiu. Startul s-a dat pe Insulița de pe Jiu, traseul a continuat în Parcul Central și centrul pietonal, linia de sosire fiind în Piața Prefecturii. Organizatorii, TNL Gorj și Fundația “Tot ce este sport și agrement” Gorj, au contactat deja un furnizor specializat în servicii medicale pentru achiziția celor 26 de saltele, lenjerii și perne, iar acestea vor ajunge la spital, la Secția Urologie, până la finalul acestei săptămâni.

Romanescu, absent

De la eveniment a lipsit liderul PNL Târgu Jiu, Romanescu preferând să stea departe de acțiunea colegilor. Acesta și-a motivat absența prin lipsa de condiție fizică. „După cum vedeți, nu sunt tocmai pregătit pentru un astfel de cros. Chiar dacă am fost sportiv în viața mea, întotdeauna am decența necesară ca atunci când particip la un eveniment să arăt corespunzător. Mă pot ocupa de foarte multe lucruri, dar ca să mă duc acolo să alerg, chiar nu sunt pregătit fizic. Îi felicit pentru tot ceea ce au făcut. Am alergat și 5 și 10 km. În perioada când eram arbitru, acum 20 de ani, erau anumite probe pe care trebuia să le dau. Din activitatea asta sedentară e mai greu să poți arăta ca un sportiv. Am văzut că acolo erau oameni pregătiți pentru alergat. Mă bucur că au fost mulți care au venit la această acțiune a Tineretului liberal”, a declarat Marcel Romanescu.