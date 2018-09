Adi Tudor sare în apărarea lui Cârciumaru: „Să fie măsurați în sondaj, ca să știu în gura cui mă uit”

PSD Gorj stă din nou pe un butoi cu pulbere. Decizia ca în organizația județeană să nu fie organizate alegeri, în ciuda numeroaselor voci din teritoriu care cer asta, a creat un nou scandal. Adrian Tudor, cel mai vehement susținător al lui Florin Cârciumaru, vine însă cu o propunere pentru contestatarii actualului președinte – să își măsoare notorietatea publică într-un sondaj de opinie.

Primari, președinți de organizații locale, precum și numeroși membri de partid susțin că PSD Gorj are nevoie de un suflu nou și, implicit, de alegeri pentru șefia organizației. Nu de aceeași părere este însă și Adrian Tudor, care le transmite contestatarilor să se mai pregătească un an de zile. „Dacă cineva își dorește acum președinția, un an de zile poate să dovedească faptul că merită această funcție, e un avantaj. Eu am văzut un proces-verbal de la ultimele alegeri, iar domnul Cârciumaru are mandat până în 2019. De câte ori se trezesc unii sau alții că își doresc conducerea organizației trebuie să facem alegeri? Nu! Nu am înțeles ce i se impută domnului Cârciumaru. Se vrea un schimb de generații? Păi acum ce facem, cei în vârstă îi dăm la o parte să venim noi cei tineri? Sunt tineri în funcții administrative, iar PSD a arătat că știe să facă trecerea la generațiile următoare cu înțelepciune. Avem prefect tânăr, președinte CJ tânăr, parlamentari tineri pe lista PSD, viceprimari tineri la Motru și Târgu Jiu”.

„Strategiile le fac purtătorii de cuvânt”

Vicepreședintele PSD Târgu Jiu își pune și mai rău colegii de partid în cap. Adrian Tudor le cere să nu mai comenteze subiectul alegerilor prin presă, ci să își măsoare potențialul politic în sondajul de opinie pregătit pentru desemnarea candidatului la Primăria Târgu Jiu. „Nu cred că e bine ca partidul să fie folosit în interese personale. Cei pe care îi văd la televizor că vor alegeri și funcții cu orice preț și au fost foarte agresivi, îi rog să accepte să fie măsurați în sondajul de opinie pentru Târgu Jiu. O să vedem cum stau și dânșii, ca să știu și eu în partidul ăsta în gura cui mă uit. Mai nou, strategiile le fac purtătorii de cuvânt, iar angajații de la partid ne spun ce să facem. Politica se măsoară în voturi. Să văd și eu cât au la sută, că dacă au notorietate peste 25%, parcă m-aș uita un pic în gura lor, dar până atunci…”, a mai declarat Adrian Tudor.