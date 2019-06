ALDE Gorj visează la propriu candidatul pentru prezidențiale. Weber: „Nu cred că este așa de bine privit”

Propunere îndrăzneață din partea liberal-democraților gorjeni. Aceștia îi cer lui Tăriceanu să candideze la prezidențiale și au pretenții ca PSD să le susțină propunerea. În replică președintele social-democraților gorjeni le transmite să-și vadă lungul nasului amintindu-le ce scor au scos la ultimele alegeri.

Organizatia ALDE Gorj îi cere președintelui Călin Popescu-Tăriceanu, singurul care întrunește toate aceste cerințe și, de asemenea, singurul contracandidat cu adevărat redutabil al actualului președinte, așa cum o demonstrează de multă vreme toate cercetările sociologice, să își asume și să își anunțe neîntârziat candidatura în alegerile prezidențiale din luna noiembrie.Cerem, de asemenea, conducerii centrale a partidului să demareze neîntârziat negocieri cu partenerul de guvernare PSD pentru stabilirea unui candidat comun în alegerile prezidențiale, în persoana dlui. Călin Popescu-Tăriceanu, cel care poate înfrânge mașinăria electorală grupată în spatele actualului președinte și care poate aduce în fruntea țării un lider, este decizia luată de organizația județeană a ALDE Gorj în cadrul ultimei ședințe.

Propunerea celor din tabăra ALDE este văzută ca o absurditate de către colegii de alianță de la Gorj. Mihai Weber susține că liberal-democrații gorjeni se grăbesc și acționează la cald. Președintele PSD Gorj le amintește celor din ALDE că astfel de decizii nu se iau în teritoriu. „E puțină aroganță din partea ALDE. Cum poată să ceară un partener de alianță, să impună acest lucru? Mie mi se pare puțin deplasat. A avea o discuție este cu totul și cu totul altceva, a face un sondaj, a discuta. Eu cred că PSD are resursă umană calificată pentru a ocupa poziția respectivă. Lucrul acesta nu poate să vină ca o impunere, îl pui pe X, că dacă nu îmi iau jucăriile și plec. Mi se pare puțin deplasată această abordare. Trebuie purtată o discuție, trebuie făcută o analiză foarte serioasă, pentru că PSD își dorește să aibă candidat la prezidențiale. Ca orice partid mare, își dorește în primul rând să aibă un candidat din cadrul formațiunii. Sigur că vor fi discuții și se va vedea dacă se ajunge la un rezultat. E o organizație în țară care adoptă o rezoluție. Bun, și?! Pot să adopte și 50 de rezoluții, asta este o discuție care se poartă la nivel central. Putem să adoptăm și noi 10 rezoluții, care e rezultatul, să facem ceva să ne aflăm în treabă? Deja un candidat de la PSD și-a anunțat intenția, dar mai sunt și alții. Cred că trebuie discutat acolo”.

Scor mic, credibilitate nulă

Mihai Weber nu agreează această primă variantă nici pe baza analizei făcute în urma rezultatelor de la alegerile europarlamentare când ALDE a obținut un scor catastrofal. „Nu poți să spui că îl impui pe Călin Popescu Tăriceanu, vezi-Doamne, că am făcut noi o rezoluție la Gorj. Eu apreciez entuziasmul și faptul că sunt extrem de creduli. Și eu îmi doresc să existe o persoană în care să cred 100%, dar ați văzut intenția românilor la ultima confruntare electorală. Cu tot respectul pentru domnul Tăriceanu, dar nu pleacă dintr-un pole-position. Un partid care nu a reușit să treacă pragul electoral cu toată locomotiva domnului Tăriceanu, nu cred că mai este așa de bine privit cum a fost înainte de această bătălie electorală”, a mai declarat Mihai Weber.

Chelul, tichie de mărgaritar!

Vicepreședintele ALDE Gorj Robert Filip crede că scorul de la europarlametare nu este relevant. Acesta susține că orice șut e un pas înainte. „Îmi mențin punctul de vedere privind candidatura domnului Călin Popescu Tăriceanu la președinție. Considerăm noi la Gorj că este singurul om care îndeplinește toate criteriile pentru a fi un bun președinte și un bun român. Ne așteptăm să avem susținerea mai multor organizații din țară. Unele au și adoptat deja această rezoluție. Sperăm să își dea seama și partenerii de la PSD că domnul Tăriceanu este cel care poate să ne reprezinte cu demnitate în Europa, să îi adune pe toți românii în același loc și să fim pe același drum, nu să ne dezbine și să avem tot timpul un președinte care să nu ne facă cinste pe unde merge. Fiecare luptă are oameni care pierd și oameni care câștigă, iar lupta pe care noi am pierdut-o la alegerile europarlamentare va fi un pas înainte să ne dăm seama ce am greșit și ce avem de făcut” susține vicepreședintele ALDE Gorj Robert Filip.