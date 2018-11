ALDE vor viceprimar la primăria Târgu Jiu. Prunariu: „Iordache are un aer de Mesia”

Se ascut săbiile în PSD și ALDE, abia acum începe adevărata bătălie. În timp ce social-democrații fac apel la bunul simț al aliaților, cei din tabăra Tăriceanu își revendică postul de viceprimar din municipiu Târgu Jiu. Și la nivel central butoiul stă să explodeze după ce liderul central se vede prezidențialul perfect.

Lupta dintre PSD și ALDE se adâncește și mai mult la Gorj. Deja au apărut revendicările politice pe primării, revendicări ce ar fi stipulate în alianța semnată la nivel național. „În județul Gorj un astfel de protocol nu a fost semnat. Trebuia pentru că trebuie să ne respectăm. Conform alianței, ALDE trebuiea să aibă un voceprimar la Târgu Jiu. Nu este o dorință, era în protocol, deci, nu s-a respectat! Eu vorbesc teoretic. Nu văd de ce consilierii nostri nu ar fi fost buni pentru ocuparea postului”, a declarat Dorin Tașcău la un post de radio local.

Aer de Mesia

PSD-istii susțin că și lor le-ar fi revenit alte posturi de viceprimar însă nici ei nu au primit. “Nu sunt de acord cu politica pe care o face Ion Iordache. Mi se pare că nu respectă pe nimeni. Are un aer așa, de Mesia care deranjează. Cei de la ALDE și-au asumat CEO dar când nu le-a mai convenit o anumită chestiune, le-a pasat celor din PSD. Și noi meritam postul de viceprimar la Rovinari și nu l-am primit. Discuțiile trebuie să fie vis a vis de procentele pe care le-au avut fiecare”, a declarat vicepreședintele PSD Mihai Prunariu.

PSD și strângerea de mână

Liderul PSD Gorj, Mihai Weber nu înțelege de ce se bate monedă pe o alianță încheiată și la Gorj atâta timp cât până acum nu s-a pus problema. „Nu poți să ai pretenții de a fi paritate în decizii dacă luăm în calcul procentele obținute. Eu cred că între doi parteneri o strângere de mână este suficientă. Este suficient să fie un semn simbolic, nu văd ce de am înșira la acte. Noi am cerut respect, onestitate, să vorbim deschiși”, a declarat președintele executiv PSD Gorj Miai Weber.

Consilierul local PSD Toader Cristian Pasti este, însă, de altă părere. „Noi ca partid trebuie să negociem cu toată lumea, chiar dacă au 5%. Noi cu ei am creat o majoritate cu care conducem România și trebuie respect reciproc”.