Alegeri la PLUS Gorj

Noua echipă de conducere a PLUS Gorj va fi aleasă la sfârșitul acestei săptămâni. Sâmbătă, 20 iulie, se va desfășura Convenția Județeană PLUS Gorj, în care membrii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate din Gorj vor alege noua echipă de conducere a partidului în județ, inclusiv pentru organizația de tineret.

„Vor fi aleși președintele PLUS Gorj, 8 membri în Biroul Filialei Județene – 4 propuși de președinte și 4 aleși prin vot secret –, 3 membri în Comisia de Integritate și Arbitraj și 3 membri în Comisia de Cenzori. Pentru organizația de tineret, Generația PLUS, unde vor avea drept de vot doar membrii cu vârsta mai mică de 30 de ani, vor fi aleși un coordonator județean și 4 membri ai Biroului Filialei Județene G+. Mandatul echipei județene de conducere este de doi ani, începând de la data alegerilor“, se arată într-un comunicat de presă.

Alegerile județene au fost programate la finalul primei etape de înființare a Comunităților Locale, echivalentul filialelor locale ale celorlalte partide politice, din teritoriu și a alegerilor interne la nivel local.

La Convenția Județeană, reprezentanții echipei centrale vor fi Alin Mituța, membru al Consiliului Național PLUS și coordonator regional SV Oltenia, Victor Giosan, membru al Biroului Național PLUS și coordonator regional SV Oltenia, și Oana Chirilă, membru al Consiliului Național PLUS și coordonator Generația PLUS al regiunilor Vest și SV Oltenia.