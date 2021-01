Amendament al unui consilier local din Târgu Jiu, votat. Vezi ce prevede!

Un consilier local din municipiul Târgu Jiu se implică în susținerea tinerilor care obțin performanțe sportive, dar și în a celor care se află la început de drum. Este vorba despre consilierul social-democrat, Luis Popa. Acesta a propus un amendament în cadrul unei ședințe a Consiliului Local, privind majorarea unei sume de bani pentru un tânăr sportiv din Gorj.

Luis Popa a ceruta ca suma sprijinul financiar al tânărului talentat să fie dublat. Astfel, de la 5.000 de lei net, sportivul nostru gorjean va primi suma de 10.000. Amendamentul a fost votat, conform consilierului local.

Constantin Bobu, căci despre el este vorba, nu are decât 17 ani și locuiește într-o singură casă cu o cameră alături de ceilalți 7 frățiori și părinți. Tânărul este campion național la box. ”Exact cum am promis, în campania electorală, tot timpul voi susține sportul, tinerii care obțin performanțe, dar mai ales tinerii care sunt la început de drum. Astăzi, 19.01.2021, în ședința de comisii reunită din cadrul Consilului Local al Municipiului Târgu Jiu am propus un amendament, prin care am solicitat majorarea sumei acordate pugilistului Constantin Bobu de la 5.000 lei (net) la 10.000 de lei (net), pentru perfomanțele obținute în competițiile sportive. Acest amendat a fost votat”, a spus Luis Popa.