Aurel Popescu: ”Am fost singuri împotriva tuturor”

Se anunță schimbări și în organizația municipală a PSD Târgu Jiu. Președintele structurii, Aurel Popescu susține că își dorește o reîntinerire a echipei, care, în 2020 să fie gata de luptă. Scorul de la prezidențiale nu-i descurajează ci le dă imbold să se perfecționeze pe viitor.

Liderul PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu, susține că procentele obținute în scrutinul trecut nu sunt catastrofale. Diferența dintre PNL și PSD poate fi recuperată prin muncă. „Nu sunt fericit dar sunt mulțumit de rezultatul obținut ținând cont de faptul că, într-o comparație reală, am pus în oglindă alegerile prezidențiale 2015-2020, electoratul care ne-a susținut în trecut se regăsește și în turul II prin numărul electorilor care ne-au votat. Este un rezultat pe care trebuie să-l luam că fiind pozitiv dacă ținem cont că am fost singuri împotriva tuturor. Noi, PSD, împotriva partidelor de dreapta, care, s-au aliat și au reușit să facă acest decalaj 53% la 47% ,dar, în cele 53 de procente se regăsesc multe partide, lucru care ne întărește ideea că în 2020 ne vom juca cartea cu mare grijă pentru că sunt competiții electorale pe care trebuie să le câștigăm. E important să ne conservăm electoratul care apreciază ceea ce am făcut pentru ei, cu atât mai mult cu cât cele 53 de procente pe care le-a luat dreapta se vor divide, cu siguranță, când va fi vorba de alegeri locale sau parlamentare”, a declarat liderul organizației municipale Aurel Popescu.

Reorganizare

Și în organizația municipală vor avea loc discuții și schimbări de funcții. Aurel Popescu susține că el este deschis la orice propunere care va aduce structura pe drumul cel bun. „În perioada următoare vom avea o discuție cu conducerea organizației județene ,și, firesc, vom proceda la o idee nouă pentru anul 2020. Ne dorim o întinerire a echipei, o altă față, o structura care să ne ofere convingerea ca își dorește să lupte pentru PSD. Firesc, și în organizația municipală vom avea loc schimbări în perioada imediat următoare. Vorbim de o organizație puternică cu mai multe structuri, care, în ansamblu, să creeze cea mai puternică structura care să intre în bătăliile 2020. Am spus că nu mă dau la o parte de la nimic pentru ca organizația să funcționeze foarte bine. Cu siguranță din februarie- martie noua formă de lucru a PSD Târgu Jiu va fi pregătită pentru bătălia din iulie 2020”, a mai declarat liderul local.