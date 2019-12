Aurel Popescu, dorit de partidul lui Ponta

Liderul PSD Târgu Jiu, curtat de alte partide politice. Aurel Popescu, posibil candidat al PSD la Primăria Târgu Jiu pentru 2020, este văzut de contracandidați ca un competitor redutabil. Liderul Pro România, Alin Văcaru, recunoaște că și-ar dori ca actualul viceprimar al Municipiului Târgu Jiu să-i fie din nou coleg.

Pe final de an partidele politice încep să-și pună pe hârtia strategia pentru 2020. Primele discuții se poartă prin intermediul presei, membrii valoroși fiind curtați în această perioadă. De pildă, Aurel Popescu este dorit în Pro România. „Eu îl cunosc foarte bine pe Aurel Popescu. E un om foarte bun care nu a meritat ce i s-a întâmplat la alegerile trecute. Este un om valoros care mai are multe de spus în politica gorjeană. Mi-aș dori mai mulți oameni valoroși în echipa Pro România, mai ales pe domnul Aurel Popescu, cu care am făcut echipă bună la PSD Târgu Jiu. Eu cred că el poate mult mai mult”, a declarat liderul pro România, Alin Văcaru la un post de radio local.