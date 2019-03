Aurel Popescu: „Romanescu este permanent în campanie electorală”

Aurel Popescu, încă un atac dur la adresa primarului Marcel Romanescu! Vicele îl acuză pe primar că este într-o continuă campanie electorală și că se folosește de tema Clubului Sportiv Municipal pentru a câștiga capital de imagine. Popescu spune că ambițiile lui Romanescu au creat un război fără precedent între primar și Consiliul Local (CL).

Acuzați că ar bloca intenționat activitatea Clubului Sportiv Municipal prin tergiversarea validării lui Robert Bălăeț la șefia clubului, aleșii locali de la PSD exclud această ipoteză și spun că ei și-au dorit primii o astfel de structură la Târgu Jiu. „Atât eu, cât și colegii mei din PSD, dar și colegii din ALDE și PSRO, ne dorim să funcționeze acest CSM. Este falsă ideea pe care o lansează domnul primar Marcel Romanescu, cum că cineva ar vrea să blocheze funcționarea acestui club. În 2017 am fost inițiatorul proiectului privind înființarea, am discutat cu oameni de sport, am luptat să înregistrez acest CSM la Ministerul Tineretului și Sportului, am obținut în ianuarie 2018 certificatul de identitate sportivă al CSM. L-am rugat un an și două luni pe domnul Marcel Romanescu permanent să înțeleagă importanța acestui club. Iată că după un an și două luni vine să arunce în spatele nostru ideea că nu am dori să funcționeze, doar din dorința de a câștiga capital electoral”, a declarat viceprimarul PSD Aurel Popescu.

„Trebuie să eliminăm războiul dintre Consiliul Local și primar”

Vicele îl acuză pe Romanescu de faptul că este într-o continuă campanie electorală, iar asta a adus un război periculos între primărie și consiliul local. „De când a venit la primărie, domnia sa este permanent în campanie electorală. Să nu credeți că este ceva întâmplător ceea ce face. Permanent încearcă să promoveze idei pe care le-a luat de la veche administrație, permanent își însușește proiectele preluate de la vechea administrație. Este în campanie electorală din iunie 2017 și, cu siguranță va continua acest traseu. Trebuie să eliminăm războiul dintre consiliul local și primar, dar primarul nu vrea să înțeleagă treaba asta. N-am înțeles niciodată de ce a angajat acest război cu CL pe teme false. În urmă cu ceva timp a avut o temă cu acea parcare, dar se dovedește că este un fiasco, acum are tema cu CSM, pe care o amplifică din dorința de a câștiga capital electoral”.

„Să nu mai împroaște cu noroi

Aurel Popescu acuză că organizarea concursului pentru șefia CSM s-a făcut la limita legii, iar acum se încearcă pasarea responsabilității. „Niciodată colegii mei nu s-au gândit că o anumită persoană trebuie promovată pe funcția de director al CSM. Pe noi ne-a interesat să se respecte legea, hotărârile de consiliu local date și nimic mai mult. Domnul primar, după ce a organizat concursul, așa cum face de obicei, mai subțire, mai aproape de o limită a legii, văzând că a greșit în anumite locuri, vine în fața consiliului local, face tot posibilul să arunce cu noroi în consiliu și spune că dorește să semneze contractul de management cu condiția să anulăm anumite lucruri din hotărârile pe care noi le-am dat. Vom găsi soluția cea mai bună și vom vota în consecință. Nu poți să îmi arunci mie în față un proiect de hotărâre cu abrogarea unui articol. Am discutat cu avocați, iar abrogare însemnă de aici încolo, nu în trecut. Nu pot să elimin un criteriu dintr-o hotărâre de consiliu local, pentru că aș defavoriza potențiali candidați. Când sunt serios, când pun niște condiții de organizare a unui concurs, organizez concursul după ureche, apoi vin în fața consiliului local și spun – pardon, scoateți-mi articolul ăsta, pentru că a fost organizat altfel concursul și nu e bine să fie așa. Nu putem să trecem peste lege nici noi, nici domnul Marcel Romanescu. Faptul că este primar este o obligație în plus să respecte legea, să respecte ce spune consiliul local și să fie un partener al consiliului local, să nu mai împroaște cu noroi”, a mai spus vicele Aurel Popescu.