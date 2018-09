Berca, amenințat de Romanescu cu excluderea din partid

Consilierul local liberal este avertizat de primarul Marcel Romanescu, președintele PNL Târgu Jiu, șeful său pe linie politică, că va fi sancționat dacă va mai continua.

„Domnul Eduard Berca a fost cel puțin o dată avertizat în Biroul Permanent Local. Atâta timp cât este membru al Partidului Național Liberal și membru al organizației municipale trebuie să respecte deciziile acelei organizații. Îmi aduc aminte că atunci când primarul și cei patru consilieri locali susțineau un proiect legat de parcarea Rodna, singurul dintre consilierii Partidului Național Liberal care avea o altă poziție alături de PSD era domnul Eduard Berca. Dânsul are două variante: ori respectă deciziile organizației din care face parte, ori poate să-și găsească loc la o altă formațiune politică. Decizia este în momentul de față a Biroului Permanent Local. A fost o discuție deschisă în Biroului Permanent Local, iar domnul Berca a promis că va respecta deciziile Biroului și pe ale primarului municipiului Târgu Jiu, care este președintele acestui organism. Dacă are alte puncte de vedere și le poate exprima, dar nu în cadrul formațiunii din care eu fac parte în acest moment. Dacă domnul Berca a ajuns să-mi spună că nu am o colaborare corectă cu consilierii, eu spun că am cu 80% din Consiliul Local“, a spus Romanescu la o emisiune la Gorj Tv.

Eduard Berca a declarat la o emisiune de televiziune că există o comunicare deficitară între aparatul primarului Romanescu și Consiliul Local.