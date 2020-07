Câmpeanu și Turcilă, sprijiniți pentru o nouă candidatură

Social-democrații și-au anunțat candidații pentru primăriile Runcu și Lelești. În viitoarea luptă electorală PSD va merge pe mâna actualilor primari.

Primarul din Runcu Adi Câmpeanu va candida pentru al patrulea mandat. Susține că a realizat multe lucruri benefice comunității pe care o conduce și vrea să continue treaba. „M-am hotărât să candidez pentru al patrulea mandat pentru că PSD dispune de oameni competenți și serioși și mă refer la conducerea organizației județe care prin implicarea de care a dat dovadă, pentru că pe raza localității Runcu s-au dezvoltat foarte multe programe cu finanțare de care beneficiază cetățenii. Vorbim de proiecte ce vizează școli, biserici, infrastructură rutieră, alimentare cu apă gaze, canalizare, modernizare de cămine culturale. Pe parcursul ultimilor patru ani am reușit să modernizăm peste 23 de drumuri, s-a reușit finalizare lucrărilor la sala de sport la Liceul din Bâlta, s-au reabilitat mai multe școli, avem iluminat pe lămpi pe led, avem centru de permanență și ne dorim pe viitor să realizăm un bazin de înot și un teren de sport în satul Valea Mare, lucrările urmând să demareze în cel mult 30 de zile. Să sperăm că vom câștiga alegerile și că vom reuși să transformăm județul într0un județ european”, a transmis Adi Câmpeanu.

Planuri de viitor

La Lelești, Laurențiu Tutilă va cere din nou votul cetățenilor. Susține că are proiecte de viitor și putere de muncă. „În acest mandat, chiar dacă suntem o comună mică avem foarte multe realizări făcute cu sprijinul Consiliului Județean Gorj. Vreau să aduc în vedere modernizările de la școli, am modernizat dispensarul care se afla într-o stare de degradare. Am ajutat cultele prin construcții, am construit un Cămin Cultural prin CNI. Cea mai mare investiție care încă se derulează este drumul județean DJ 672B, care este în curs de finalizare, în două luni îi vom face recepția. Pe viitor, dacă voi reuși să iau un mandat, vreau să continuăm investițiile în infrastructură, vreau să extindem rețeaua de gaze pentru acele case noi, și ne dorim să realizăm un sediu de primărie, la ora actuală avem un sediu provizoriu”, a declarat Laurențiu Turcilă.