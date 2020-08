Candidat: soția mea este carotată. I-am spus să demisioneze

- Advertisement -

Acuzații grave la adresa primarului Municipiului Târgu Jiu, Marcel Romnescu. Fostul prefect de Gorj, Ciprian Florescu, susține că în perioada în care se afla în funcție, a încercat să se implice direct pentru realizarea unor investiții la mai multe instituții din oraș, aflate în administrarea Primăriei. Una dintre instituții este Palatul Copiilor, unde director este chiar soția sa, Codruța Florescu. Din postura pe care care o avea, Florescu susține că a făcut demersuri la mai multe ministere, printre care cel al Dezvoltării, astfel încât să fie bugetate două proiecte la Palat: unul de reabilitare a clădirii, care se află într-o stare destul de degradată, și al doilea, de construire a unei săli e spectacol pentru copiii care studiază la Palatul Copiilor. Primarul Marcel Romanescu nu a vrut să dea curs niciunui demers pe motiv că instituția din Târgu Jiu este condusă de soția lui Ciprian Florescu, Codruța Florescu.

”Eu am avut usa deshisă pentru el din prima secundă. Am avut sfaturi pentru el, dar nu l-a interesat. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să întoarcă spatele Intituției Prefectului și a zis ”eu cu Florescu nu pot să lucrez”. Dar de ce oare toți primarii din Județul Gorj puteau să lucreze cu mine, doar doi nu, primarul de la Târgu Jiu și primarul de la Albeni?! Nu vă puneți întrebarea asta? De ce o grămadă de primari cu care mă întâlnesc acum îmi mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am dat, că m-am dus și am deschis ușa la ministere, la Guvern, la primul-ministru pentru proiectele dumnealor?! Haiteți să vă mai spun ceva! I-am deschis inclusiv ușa la Ministerul Desvoltării (lui Marcel Romanescu, primarul Municipiului Târgu Jiu-n.r.) pentru a obține o finanțare pentru un proiect de reabilitare la Palatul Copiilor. Știți de ce nu a dat curs invitației din partea unui secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării, domnul Grigore Gârjoabă?! Pentru că soția mea era și este directoare la Palatul Copiilor. Palatul nu este al Codruței Florescu, este al copiilor care merg la cercurile de acolo. Știți că balconul de la Palatul Copiilor este în situația de a se prăbuși? Cine va plăti dacă se va întâmpla vreo nenorocire, dacă acel balcon se prăvălește? Am vrut să îi deschid ușa și i-am deschis ușa pentru o finanțare pentru o sală de spectacole la Palatul Copiilor din Târgu Jiu. Știți de ce nu s-a dus, de ce nu a acceptat la această idee? De ce să contribuie el la preamărirea soției lui Ciprian Florescu”, a declarat Ciprian Florescu, candidatul PSD la primărie Municipiulu Târgu Jiu.

Florescu și-a sfătuit soția să demisioneze de la Palatul Copiilor

Mai mult, Florescu susține că asupra soției sale se fac presiuni pentru a fi schimbată din funcția de director al Palatului Copiilor.

”Știți că acum este carotată (Codruța Florescu, director Palatul Copiilor, – n.r.) și aste este o mare problemă, dar o voi discuta personal cu Marcel Romanescu. I se caută nod în papură ca să fie executată. Foarte bine, i-am spsu: de e nu-ți dai tu singură demisia?! Eu ma sfătuit-o să-și dea demisia de la Palatul Copiilor și-mi pare rău că spun lucrul acesta public, pentru că a fost o discuție în familie. Există în acest moment o perioadă de evaluare a directorilor de Palate din toată țara. Vreau să vă spun că documentația care i-a fost transmisă de Inspectoratul Școlar Gorj diferă aproape total de documentațiile înaintate de celelalte Inspectorate Școlare Județene directorilor de la Palatele Copiilor. Ea este prietenă cu mulți directori din țară, pentru că ei se întâlnesc, colaborează, discută pe diferite chestiuni legate de legislația specifică Palatelor Copiilor. Documentația ei diferă. De ce oare diferă?!”, a mai declarat Ciprian Florescu