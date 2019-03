Cârciumaru: Cioloș să vorbească despre județul lui!

Declarația lui Cioloș, taxată dur de senatorul Florin Cârciumaru. După ce președintele Plus a declarat că județul Gorj este pe ultimul loc la investiții directe străine, parlamentarul îl trimite să facă o analiză și asupra județului din care fostul premier vine. Cârciumaru crede că vorbele lui Cioloș au legătură cu propaganda electorală.

Vicepreședintele PSD Gorj crede că Cioloș nu a făcut o analiză pertinentă când a declarat la Târgu Jiu că județul o duce rău. Florin Cârciumaru susține că sunt alte județe mult mai sărace în investiții dând exemplu chiar zona din care face parte și fostul premier. „Cioloș să vorbească despre județul lui, Sălaj. Eu cred că județul Gorj este mult peste județul Sălaj. Tot ce face el, face din punct de vedere politic nu se uită de unde a plecat. Să vii să spui că Gorjul este cel mai prăpădit județ nu are rost! Sunt și la noi investiții, noi avem și am avut alt statut prin domeniul minier. Avem o poziție geografică din cauză căreia nu beneficiem de un drum direct spre București, nu avem un aeroport, dar, vom avea un drum expres. Sunt bani alocați și avem asigurarea domnului Dragnea și a ministrului secretar de stat de la Transporturi că se va face. Personal am să mă documentez dacă sunt sau nu alocați bani pentru studii și fezabilitate”, a declarat senatorul de Gorj.

Problemele județului

De la începutul anului Florin Cârciumaru a trimis mai multe interpelări la ministerele de resort cerând sprijin pentru punctele economice slabe ale județului. „Discut personal problemele Gorjului dar dacă nu faci interpelare nu te crede nimeni. Acestea sunt demersuri care se înregistrează și care demonstrează ca ai atacat problemele din județ. Înainte de a face interpelările eu discut deschis cu domnii miniștri și chiar pot să spun că în ultima discuție purtată cu domnul Ministru al Economiei, care îmi este coleg, domnul Bădălău mi-a spus că problema de la Uzina Mecanică Sadu este o probleme foarte delicată și că face eforturi să transfere comenzi de la Cugir la Sadu. Interpelări am făcut și voi face în continuare. Eu nu am ținut niciodată cont că miniștrii îmi sunt colegi. Nu trebuie să ascundem unde sunt probleme”, a mai declarat Florin Cârciumaru.