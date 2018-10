Cârciumaru, informatorul lui Dragnea

Senatorul Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj, a recunoscut că a participat la discuțiile organizate de vice prim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Lucrărilor Publice, în care s-a dezbătut posibilitatea debarcării lui Liviu Dragnea din fruntea partidului. Mai mult decât atât, liderul PSD Gorj a precizat, pentru Radio Infinit, că, după întâlnire, a mers imediat la Liviu Dragnea pentru a-l informa cu privire la ceea ce se întâmplă. „Sunt persoane care caută ca pe orice cale să mențină tensiunea în cadrul organizației de la nivel național, cât și de la nivel județean, pentru că lucrurile nun stau așa cum au fost prezentate în presă. Foarte multe persoane din acea listă au participat la discuții, pentru că am fost chemați de un vicepremier al României și nu puteam să refuz. Am fost la discuția respectivă, dar am spus că nu voi semna lista respectivă, lucru care nici nu se poate demonstra, iar imediat după discuția cu domnul Stănescu l-am informat pe domnul președinte Dragnea. Nu este absolut nimic adevărat că cei 28 au semnat lista respectivă. Am avut discuții cu domnul Manda, cu doamna Olguța. Singurul din Oltenia care semnat a fost președintele de la Mehedinți, dar nici acesta nu a votat în Comitetul Executiv“.

„Dragnea știe foarte bine cine a semnat“

Florin Cârciumaru spune că lista de susținere a scrisorii anti Dragnea a fost semnată de 15-16 social-democrați, dar, în final, doar opt au votat în favoarea acesteia: „Dragnea știe foarte bine cine a semnat și cine nu a semnat. În Comitetul Executiv împotrivă au votat opt, iar din informațiile pe care le am au semnat 15-16. Eu nu fac parte dintre ei. Am participat pentru că am fost convocat de vice prim-ministrul României, dar am spus clar că nu voi semna. S-a încercat să se scoată această lista pentru a menține o stare de tensiune în partid“.