Cârciumaru, întrebări pentru ministrul Bode

Senatorul PSD Florin Cârciumaru îl ia la întrebări pe ministrul Transporturilor. Parlamentarul vrea să știe ce are de gând Lucian Nicolae Bode în privința lucrărilor din infrastructura județului. Temele abordate sunt centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu dar și podul de la Lainici sau drumul expres Târgu Jiu-Craiova.

Printr-o interpelare, senatorul de Gorj face o scurtă radiografie a județului în ceea ce privește investițiile în infrastructură. Cârciumaru vrea răspunsuri clare pentru fiecare obiectiv în parte, departe de a fi finalizat. “Domnule ministru Lucian Nicolae Bode, deși proiectul de modernizare a DN 66 Bumbești-Jiu- Petroșani este finalizat, lucrările de realizare a parcării în zona Mănăstirii Lainici (Defileul Jiului) nu au mai avut loc. Care sunt adevăratele cauze și ce măsuri veți dispune acum, când partidul dumneavoastră se află la guvernare și vă bucurați de tot sprijinul? De asemenea, care sunt cauzele pentru care nu au debutat nici lucrările de reabilitare a podului peste râul Jiu din apropierea Mănăstirii Lainici? Ce veți face pentru a soluționa problemele și contestațiile apărute? Știați că amânarea începerii acestei lucrări afectează și mai mult desfășurarea traficului de mare tonaj pe acest sector de drum național? Camioanele cu gabaritul mai mare de 30 de tone ocolesc Gorjul pentru a putea ajunge județul Hunedoara din cauza restricțiilor de tonaj impuse. Oare, cât trebuie să mai aștepte conducătorii autor pentru a putea circula în condiții optime pe DN 66 Bumbești-Jiu- Petroșani? Acum aveți posibilitatea să rezolvați aceste probleme, dat fiind faptul că PNL este singur la guvernare și nu mai poate acuza pe alții că nu-și fac treaba. Un alt drum național cu probleme, care tranzitează Gorjul, este DN 67 B Scoarța-Licurici- Târgu Logresti- Drăgășani (Vâlcea)- Pitești (Argeș). Despre reabilitarea acestuia s-a discutat de mai mult timp, însă execuția nu a fost demarată nici până acum. Vă rog să-mi răspundeți, domnule ministru, dacă Ministerul Transporturilor, pe care îl conduceți, presupun cu pricepere, are capacitatea de a asigura finanțarea acestuia și când va fi emis ordinul de începere a lucrărilor? Domnule ministru Lucian Nicolae Bode, înainte de a fi ales senator în Parlamentul României, în calitate de primar al municipiului Târgu Jiu, am obținut finanțare europeană pentru construirea unei noi centuri ocolitoare a reședinței de județ pentru fluidizarea traficului greu din oraș, investiție care avea să genereze noi locuri de muncă și să dezvolte economic municipiul.Vă întreb, domnule ministru al Transporturilor, ce soluții aveți pentru reluarea lucrărilor pe șoseaua ocolitoare (20 km) și dacă responsabilii din ministerul pe care îl conduceți au dispus măsuri de conservare și protejare a lucrărilor deja efectuate? V-ați interesat până acum dacă în afară de contestațiile depuse la licitații au fost îndeplinite și alte condiții pentru continuarea lucrărilor pe toate segmentele șoselei de ocolire a municipiului Târgu Jiu? Domnule ministru Lucian Nicolae Bode, vă mai întreb dacă există buget pentru construirea drumului expres Târgu Jiu- Craiova? Ce planuri aveți cu acest proiect? În final, domnule ministru al Transporturilor, vă rog respectuos să-mi răspundeți dacă sunteți mulțumit de activitatea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Gorj, câte controale în trafic au fost efectuate, în acest an, pe drumurile naționale care trec prin Gorj, și câte amenzi au fost acordate? ”, a transmis ministrului , senatorul de Gorj.