Cârciumaru: ”nu pot să accept ca numele meu să apară în declarații ofensatoare și pătimașe ale unor colegi mai tineri”

Fostul lider PSD Gorj se delimitează de scandalul din organizația municipală. Florin Cârciumaru susține astfel de discuții vin să destabilizeze echipa într-un moment important, alegerile locale. „Împreună cu echipa președintelui organizației municipale PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu, voi face politic și electoral tot ce îmi va sta în putință pentru ca Ciprian Florescu să câștige Primăria Târgu Jiu”, transmite senatorul de Gorj.

Printr-o postare lansată pe o rețea de socializare vicepreședintele PSD Gorj ține să precizeze că rămâne un om de partid. Florin Cârciumaru taxează ultimele afirmații ale președintelui executiv al PSD Târgu Jiu care l-au atras, în mod indirect, în scandalurile din organizația municipală, ca urmare a desemnării candidatului PSD la Primăria Târgu Jiu. “În ultima perioadă, în organizația PSD Gorj au apărut frământări și discuții febrile în rândul membrilor de partid, unele dintre acestea făcând trimitere și la numele meu. Având în vedere experiența mea politică, toate aceste discuții contradictorii sau pur ideologice, le consider normale, într-o perioadă pre-electorală, menite să scoată în bătălie cele mai pregătite resurse umane pentru câștigarea competiției. Însă nu pot să accept ca numele meu să apară în declarații ofensatoare și pătimașe ale unor colegi mai tineri, care nu-și acceptă locul în partid și care nu respectă decizia politică a organizației din care aceștia fac parte. Ultimele afirmații au fost de-a dreptul impertinente, devenind și eu indirect țința lor. Am ținut enorm la colegii mei din PSD și de aceea am avut, ani la rând, una dintre cele mai unite și solide echipe din țară. Însă dezamăgirile apar de multe ori de la persoanele apropiate de la care te aștepți cel mai puțin. Mă fac nevoit să repet a mia oară că nu am trădat partidul din care fac parte de mai bine de 20 de ani și nici pe colegii cu care am lucrat cot la cot atâția ani, pentru ca organizația județeană să câștige de fiecare dată luptele electorale. Ca atare, mă disociez de acțiunile hazardate și afirmațiile total neinspirate ale președintelui executiv al PSD Târgu Jiu, care, intenționat sau nu, încearcă să destabilizeze organizația municipală, tocmai înainte de alegerile locale, deranjat de listele preliminare de candidați. Nici când m-am aflat la conducerea organizației și nici acum, cu domnul președinte Mihai Weber la conducere, nu am impus sau retras personal un anume candidat. La PSD Gorj, candidații i-am stabilit și desemnat în mod democratic împreună cu fililalele locale în cauză, ținând cont de opinia colegilor, dar și de sodajele de opinie. Astfel a fost desemnat și candidatul pentru Târgu Jiu. Dar pentru unii, democrația, supunerea deciziei majorității sunt de neacceptat sau de neînțeles. Toți colegii social-democrați trebuie să lase deoparte micile frustrări, să-și susțină candidații desemnați în comunitățile din care fac parte și să se concentreze doar pe obținerea celui mai mare scor la competiția electorală din septembrie. Același lucru îl voi face și eu la Târgu Jiu! Împreună cu echipa președintelui organizației municipale PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu, voi face politic și electoral tot ce îmi va sta în putință pentru ca Ciprian Florescu să câștige Primăria Târgu Jiu. Astfel, unica noastră preocupare trebuie să fie câștigarea alegerilor, iar acest target îl putem atinge numai dacă vom rămâne uniți ca și până acum!”, se arată în mesajul transmis de Florin Cârciumaru.