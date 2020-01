Cârciumaru: “Nu voi candida pentru încă un mandat la Primăria Târgu Jiu. E timpul să vină și alți colegi, mai tineri, care să intre în aceste competiții electorale”

După ce numele său a apărut din nou în prim plan ca posibil candidat din partea PSD la Primăria Târgu Jiu, senatorul Florin Cârciumaru a ieșit public dezmințind toate informațiile vehiculate. Parlamentarul a declarat răspicat că nu va reveni în administrația târgujiană chiar dacă, zilnic, cetățenii îi cer acest lucru. Alesul mizează pe un loc eligibil la Senat dat fiind și lipiciul pe care îl are la alegători.

Bâlbâielile PSD în privința desemnării candidatului la Primăria Târgu Jiu dă posibilitatea adversarilor politici să arunce în spațiul public tot felul de petarde. Florin Cârciumaru este din nou subiect de discuție, unii afirmând că actualul senator ar putea revenii la cârma unității administrativ teritoriale. Parlamentarul rămâne ferm pe declarațiile inițiale anunțând că lasă loc celor tineri să facă treaba bună

“Nu voi candida pentru încă un mandat, cu toate ca organizația nu a găsit încă o soluție. Este în derulare un sondaj și sunt sigur că numele meu nu a fost trecut pe acest sondaj. O știu de la domnul Weber, de la domnul Vîlceanu că în toate sondajele, Florin Cârciumaru stă foarte bine în comparație cu alți lideri politici de la județ. Mă situez binele în toate sondajele și acest lucru mă recomandă pentru o nouă candidatură. Sunt foarte mulți cetățeni din Târgu Jiu care m-au îndemnat să candidez pentru încă un mandat. Am câștigat cinci mandate, am lucrat 16 ani si jumatăte în administrația locală, și, consider că e timpul să vină și alți colegi, mai tineri, care să intre în aceste competiții electorale. Dacă avem alegeri din două tururi, totul este imprevizibil și iau exemplu din 2000 când am obținut un mandat deși eram la egalitate cu contracandidatul de la vremea aceea. Oricum, președintele organizației este cel care va decide. Domnul Weber trebuie să-și asigure o responsabilitate după acest sondaj și să mergă cu persoana cea mai indicată, în condițiile în care eu nu mai doresc să candidez”, a declarat Florin Cârciumaru.

PSD sau nimic

Liderul județean susține că încrederea acordată de cetățeni îl plasează pe o poziție eligibilă pentru alegerile parlamentare din 2020. Cârciumaru susține că dacă conducerea partidului are altă perspectivă, nu va face pasul spre o altă formațiune politică. “Sunt mai mulți colegi care își doresc să fie pe locuri eligibile în Parlamentul României. Sunt oameni recomandați de realizări, dar eu am spus ce-mi doresc eu și de ce consider că sunt bun acolo unde îmi doresc să fiu. Cea mai importantă persoană este cea care aduce un număr importat de voturi. Eu sunt o persoană indicată pentru a ocupa această poziție. Dacă domnul Weber consideră că nu sunt omul potrivit pentru a fi candidatul pe locul 1 la Senat, asta este, dar, nu voi candida de la alt partid. Cred că partidul nu va greși cu absolut nimic mergând cu varianta de a-mi da credit, de a merge pe o listă electorală. În spatele meu încă sunt multe voturi pentru că mă bucur de simpatia târgujienilor și a gorjenilor “, a mai declarat senatorul PSD Gorj.