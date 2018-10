Cârciumaru și Weber, la întâlnire cu Dragnea

Senatorul Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj, și deputatul Mihai Weber, președintele executiv al organizației județene, au avut o întâlnire cu președintele formațiunii, Liviu Dragnea, pentru a tranșa problemele care au apărut în ultima perioadă între cei doi. Florin Cârciumaru a relatat despre discuțiile avute și deciziile care s-au luat în cadrul întâlnirii: „Eu am fost cu domnul Weber la domnul președinte Dragnea și am discutat foarte serios despre viitorul organizației PSD Gorj. Domnul președinte ne-a spus clar că suntem doi oameni maturi de la care are pretenții ca împreună să rezolve problema în mod constructiv. Am găsit soluția, pe care am mai spus-o, ca atunci când vor fi organizate alegeri eu nu voi mai candida pentru un nou mandat, pentru că eu cred că sunt suficiente în dreptul meu. Când va hotărî Comitetul Executiv să organizeze alegeri și la Gorj, eu nu voi mai candida. Pentru viitor trebuie să mergem pe echipa Mihai Weber, președinte, și Cosmin Popescu, președinte executiv. Trebuie să vă spun că domnul Weber nu și-a dorit de la bun început această funcție și și-a dorit poziția de președintele executiv“.

„Eu vreau să rămân lângă cei doi“

Cu toate că a anunțat că nu va mai candida pentru funcția de președinte al organizației județene, Florin Cârciumaru vrea să rămână alături de Weber și Popescu atunci când vor prelua conducerea PSD Gorj: „Eu vreau să rămân lângă cei doi, pentru că încă pot să fiu util prin persoană mea pentru organizație. Am o experiență și pot să-i ajut să se organizeze, să formeze o echipă și să mergem mai departe“.

„Alegeri în 18 filiale“

Printre subiectele discutate la întâlnirea cu Dragnea a fost și valabilitatea mandatului lui Cârciumaru, în urma alegerilor sau confirmării în funcție din anul 2015. „Am discutat și problema mandatului din 2015. În acel an s-au organizat alegeri în 18 filiale. Astfel, 18 județe au aceeași problemă cu organizația de la Gorj și că se vor organiza în această toamnă și mai departe în primăvară alegeri. Printre cele 18 județe se află și Gorjul“, a mai precizat Florin Cârciumaru. Acesta a spus că, la nivel local a avut loc o altă întâlnire importantă: „Am avut o discuție în patru cu Adrian Tudor, Mihai Weber și Cosmin Popescu și cred că am lămurit lucrurile“.