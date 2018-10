Ciocea l-a adus pe Bugă în ALDE. „Mi-a garantat că sunt oameni serioși”

Fostul candidat PRU la primăria municipiului Târgu Jiu vorbește despre modul în care a fost cooptat de echipa ALDE Gorj. Robert Bugă susține că decizia de a face parte din tabăra Tăriceanu a luat-o abia după ce a stat de vorbă cu primarul din Bustuchin, Ion Ciocea.

Vicepreședintele ALDE Târgu Jiu susține că nu de dragul funcțiilor a ajuns în organizația județeană ci oamenii din interiorul partidului, și nu numai l-au făcut să facă pasul spre ALDE. Bugă și-ar dori ca pe viitor Ciocea să-i devină coleg. „A fost singura echipă din Gorj care mi-a garantat seriozitate. Am încredere în noua echipă de conducere. Am vorbit cu câtiva oameni și mi-au expus planul, eu am fost de acord să dau o mână de ajutor, rămâne de văzut ce se întâmplă. Am vorbit cu domnul Filip, cu Ciocea dar Iorache mi-a făcut oferta. Eu i-am cerut lui Ciocea o părere și mi-a garantat că sunt oameni serioși în ALDE. Îl așteptăm în ALDE, ar fi o onoare să am un asemenea coleg. Nu se pune problema de funcții. Vrem să construim o echipă, nu e o problemă dacă o să fiu simplu membru. Am și obiective personale dar prefer să aștept. Vom face sondaje de opinie și stabilim ce loc are fiecare” , a declarat Robert Bugă fost candidat primăria municipiului Târgu Jiu în alegerile trecute din partea PRU.