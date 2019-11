Conducerea ALDE Gorj, dizolvată

Conducerea filialei ALDE Gorj a fost dizolvată. Măsura a fost luată de liderii de la centru după ce organizația județeană nu s-a implicat deloc în campania pentru alegerile prezidențiale.

Ion Iorache a pierdut șefia ALDE Gorj. Întreaga conducere a organizației gorjene a fost dizolvată de centru. Gorjenilor li se reproșează că au lăsat filiala de izbeliște. ”Ca urmare a neimplicării și a organizării defectuoase a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale și a nesusținerii candidatului Mircea Diaconu, conducerea Alianței Liberalilor și Democraților a decis dizolvarea Biroului politic teritorial al filialei ALDE Gorj. Decizia luată de conducerea ALDE vine și ca urmare a lipsei de implicare și organizare a președintelui filialei ALDE Gorj, Ion Iordache, în ultimele 4 luni de zile. În cadrul primei ședințe a Biroului politic executiv al ALDE va fi propus un Birou politic teritorial interimar și un președinte interimar la filiala ALDE Gorj”, se arată într-un comunicat de presă emis de ALDE.

Demisie cerută?!

Echipa lui Iordache afirmă că decizia nu a venit de la centru ci liderii județeni și-au dat demisia. “Vineri, 22.11.2019, in sedinta Biroului Politic ALDE Gorj, cei 21 de membri prezenti au decis sa demisioneze din conducerea partidului. Hotararea a fost comunicata conducerii centrale in aceeasi zi, fapt care a condus la dizolvarea BPT Gorj anuntata astazi. Decizia demisiei celor 21 de membri BPT a fost luata ca urmare a unei analize profunde. Echipa noastra a intrat in politica pentru ca am ales sa nu stam deoparte, sa criticam sau sa ne vaicarim. Stim ca putem obtine prosperitate doar printr-un efort comun cat mai mare. Conducerea centrala ALDE ne-a aratat in ultimul an ca nu respecta aceleasi principii. In aceste conditii, noi nu ne mai puteam asocia cu astfel de oameni si directiile impuse de ei.Echipa noastra a demonstrat ca este apreciata de gorjeni si va ramane unita,” a transmis printr-un comunicat de presă vechea echipă.

Cel mai probabil liderii de la centru îl vor desemna pe Ion Cupă președinte peste noua structură.