Congres PSD. Dăncilă, primul discurs de candidată la prezidenţiale: În spatele meu nu stă nimeni şi nimic altceva decât muncă/ Pentru cel care promitea lucrul bine făcut pare că ceasul a stat de mult

Social-democraţii s-au reunit, sâmbătă, începând cu ora 11.00, la Parlament, la Congresul care marchează lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dăncilă pentru funcţia de preşedinte al României. La eveniment a participat şi preşedintele PES, Sergei Stanishev, care a susţinut un discurs de susţinere a candidatei PSD. La Congres au fost prezenţi 1.107 delegaţi, potrivit anunţului făcut de Mihai Fifor la începutul reuniunii.

Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, despre Klaus Iohannis că dă dovadă de cinism, amintindu-şi de poporul român „după cinci ani de mandat în care nu a făcut nimic”. Liderul PSD a afirmat că „timpul a stat de mult timp în loc pentru cel care promitea România lucrului bine făcut”, scrie mediafax.ro

„Cel ce nu a făcut nimic pentru nimeni a putut sta la adăpost de critici o perioadă. Cel ce a lipsit din peisajul ţării lui a stat la adăpost un timp de contestări şi de polemici. A crezut că nu are nicio responsabilitate pentru poporul român şi a dormit bine

noaptea, însă vine momentul în care trebuie să răspundă pentru ce a făcut şi pentru ce nu a făcut. Să nu faci nimic pentru ai tăi este o dovadă de cruzime. Să îţi aminteşti de poporul român după cinci ani în campanie este o dovadă de cinism. este o dovadă de dispreţ pentru cei care au avut încredere în tine să le fi alăuri şi să îi aperi. Pentru cel ce promitea lucrul bine făcut pare că ceasul a stat de mult. Pentru noi toţi ceilalţi au trecut cinci ani de nimic”, a declarat Viorica Dăncilă, la Congresul PSD de sâmbătă.

Liderul PSD a adus critici şi partidelor dijn opoziţie

„Avem de dus această luptă în faţa unor adversari politici din ce în ce mai hotărâţi să ne vadă îngenunchiaţi, slăbiţi, dezorganizaţi şi fragmentaţi. Ştim că vor scoate toate armele şi ne vor ataca. Suntem consştienţi şi pregătţi. Nu putem fi înfrânţi aşa de uşor cum cred în toată aroganţa lor, pentru că noi avem ceva ce ei nu şi-au putut însuşi niciodatp pentru că nu au simţit-o: apropierea de români. Noi nu am fost nicidoată cei care au tăiat pensiile şi salariile. Noi nu am blocat măsuri menite să aducă mai bine în viaţa de zi cu zi a fiecăruia. Noi nu am fost cei ce dezbină şi seamănp ură. Noi nu am dispreţuit, nu am avut niciodată viziunea celor două Românii. Ei au stat ascunşi ani întregi pe margine doar ca să iasă în an electoral şi să înceapă cu ipozrizie să facă jocuri de imagine, să se urce cu picioarele pe tragediile oamenilor, în contexte în care îşi pot manifesta oportunismul politic”, a adăugat Dăncilă.

Dăncilă: Sunt mai puternică decât toţi aceşti bărbaţi care nu fac altceva decât să ţipe de pe margine

Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că nu se teme să candideze la prezidenţiale, fiind mai puternică decât contracandidaţii „barbaţi care nu fac altceva decât să ţipe de pe margine”. Liderul PSD şi-a exprimat speranţa că va ajunge primul preşedinte femeie al României.

„Sunt singurul candidat care îşi asumă guvernarea ţării, care are curajul şi voinţa de a mişca lucrurile printre români. Sunt mai puternică decât toţi aceşti bărbaţi care nu fac altceva decât să ţipe de pe margine. Eu nu fug şi nu mă tem. O să continui să lupt în fiecare zi pentru ca fiecărui român să îi fie mai bine aici, în ţara lui. Istoria continuă să se scrie acum sub ochii noştri. Vă chem să strângem lucrurile şi să luptăm cu toată puterea. Suntem mulţi şi suntem puternici. Suntem o foră, vom câştiga aceste alegeri pentru mai bine, pentru România de mâine, pentru fiecare român. Am clădit împeună o temelie solidă pentru această ţară. Alţii au venit şi au dărâmat. România nu mai are timp de experienţe, România trebuie să construiască în continuare. România are nevoie de solidaritate, prosoeritate, respect în plan intern şi extern. Ştiu că pot s fac acest lucru şi stiu că alături de voi o să fiu primul preşedinte al României”, a susţinut Viorica Dăncilă, la Congresul PSD de sâmbătă.

Ea a afirmat că va lupta pentru combaterea sărăciei şi respectul în UE.

„Vreau ca niciun român să nu mai fie lăsat în rumă. Luptăm pentru combaterea sărăciei. Creşterea economică nu are sens dacă ea nu aduce bunpstare pentru toţi. Avem nevoie de mai multe locuri de muncă şi de o strategie de incluziune socială. Guvernul pe care îl conduc a creat sute de mii de noi locuri de muncă, a cerscut constant pensiile şi continuă să cerască, a crescut salariul minim, indemnizaţiile pentru mame şi copii şi pentru persoanele cu dizabilităţi. Am majorat subvenţiile pentru reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor, iar şomajul este acum la un minim istoric. Am crescut salariile. Am susţinut anteprenoriatul şi turismul. Am fpcut mai bine pentru toate categoriile. Am convingerea că am făcut bine oamenilor. Trebuie să luptăm pentru o Românie în care nimeni nu este lăsat în ruma. Vreau o Românie respectată în UE şi în lume. România şi românii merită să ţină sus capul în ţara lor”, a adăugat Dăncilă.

22 de social-democrați de la Gorj au fost prezenți sâmbătă la Congresul care a marcat lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dăncilă pentru funcția de președinte al României. Printre cei prezenți s-au numărat Mihai Weber, Florin Cârciumaru, Cosmin Popescu, Anca Bordușanu, Ovidiu Pungan, Scarlat Iriza, Claudiu Manta dar și alți pesediști gorjeni. ”Ne reinventăm, luptăm și câștigăm! PSD Gorj este alături de Viorica Dăncilă, dând României șansa de a avea primul președinte femeie din istorie. Am promis reformă, asta facem!” a transmis președintele PSD Gorj, Mihai Weber.

PSD a validat-o, sâmbătă, în Congres, pe Viorica Dăncilă drept candidatul partidului la prezidenţiale.