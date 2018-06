Consilier PNL : „mă declar extrem de nefericit că mă aflu într-un astfel de Consiliu Local”

Un consilier local se dezice de ordinele de partid supărat fiind de lumina în care a fost pus în scandalul din Consiliul Loca Târgu Jiu. Eduart Berca, prim-vicepreședintele PNL Târgu-Jiu, susține că de acum încolo va vota după cum îi dictează constiința fără a mai ține cont de sugestiile unuia sau altuia.

Berca este atât de supărat că a asista la un astfel de moment încât pare decis să pună capăt situațiilor de genul acesta. Consilierul, un apărător al primarului susține că de acum încolo nu va mai vota politic cu riscul de a-și supăra colegii. „În momentul de față pot să mă declar extrem de nefericit că mă aflu într-un astfel de Consiliu Local. Vreau să spun clar, și le-am spus și colegilor, că sunt în afara oricărui interes și îmi reprezint conștiința mea și atât. Din punct de vedere al votului meu, de acum înainte nu mai dau socoteală nimănui. Un astfel de comportament al tuturor celor implicați, inclusiv al celor abilitați să conducă, nu mă reprezintă. Îmi asum responsabilitatea deciziilor. Vinovați suntem toți că am lăsat ca lucrurile să se întâmple în felul ăsta. Am ajuns la paroxism în momentul în care nu am avut tăria, capacitatea și inteligența să lămurim lucrurile la timpul lor. De acum înainte voi fi omul care voi face ceea ce îmi dictează conștiința și atât. Recunosc că au fost momente în care am votat politic și poate am greșit. Este normal, pentru că sunt partide politice. E vorba de funcții și așa mai departe, da!”, a declarat consilierul Eduard Berca.