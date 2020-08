Cosmin Popescu și-a depus candidatura! Vezi realizările din mandatul trecut!

- Advertisement -

Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și-a depus candidatura. Însoțit de colegii propuși pe lista de consilieri, Cosmin Popescu susține că vrea să continue proiectele care au dus la dezvoltarea județului. “Am fost alături de toți primarii, indiferent de culoarea politică, în a-i sprijini cu proiecte și finanțări”, afirmă candidatul PSD.

“O să trec într-o scurtă revistă ceea ce am făcut în funcțiile de deminate publică pentru județul Gorj. Am început cariera politică ca secretar de stat și am fost alături de cetățenii județului Gorj și de salariații Complexurilor Energetice de la acea dată, în condițiile în care am avut presiuni fantastice să privatizăm CE Rovinari și m-am opus. Guvernul liberal de la acea perioadă m-a demis a doua zi. Am fost repus după câteva zile pe funcție, dar am ținut cu Gorjul, pentru că am considerat că nu este corect ca Rovinariul, perla industriei energetice, să fie vândută. Am fost alături de cetățeni când am făcut tot ce a fost omenește posibil și s-a realizat ca Termoserv-urile să fie integrate în sistemul energetic. Riscul era major astfel încât mii de oameni care lucrau în aceste societăți prestatoare să rămână fără locuri de muncă. Am fost alături de entitățile private pe tot parcursul activității mele ca secretar de stat, în limita legalității, bineînțeles. Ca deputat, am fost alături de toți primarii, indiferent de culoarea politică, în a-i sprijini cu proiecte și finanțări”, a declarat Cosmin Popescu.

Sprijin necondiționat pentru județ

Șeful județului a vorbit și despre plecările din ultima perioadă, din partid. Cosmin Popescu este convins că primarii care au ales PNL au fost slabi și au cedat presiunilor. “Ca președinte al CJ Gorj am fost alături de tot ce înseamnă comunitatea locală indiferent de coloratura politică. Vă aduceți aminte alocarea financiară din PNDL, în care mulți nu au crezut, dar mulți primari culeg acum roadele și se laudă în campanie cu obiective finanțate de guvernul PSD. Cred că fără acel program, marea majoritate dintre ei nu aveau la această oră cu ce să iasă în fața alegătorilor. Am făcut acest lucru fără a pune presiune pe primari sau pe consilierii locali. Cei care ni s-au alăturat au făcut-o din timp, pentru că au crezut în echipa noastră. Niciodată nu voi face presiuni pe un om din administrația publică locală. Am fost alături de toți cetățenii din județul Gorj când comunitatea locală a cerut un sprijin financiar sau de legalitate. Amintesc aici municipiul Motru, care fără alocările financiare din doi ani consecutivi risca să rămână fără apă caldă și căldură în prag de iarnă. Am fost alături de mediul economic gorjean și din afara Gorjului. Am plecat la drum cu un guvern tehnocrat cu un șomaj de peste 6,5%, iar rata șomajului este astăzi de 3,14%. Aceste cifre seci spun ceva. Sigur că nu este suficient”, a mai declarat Cosmin Popescu.

Investitor nou

Atragerea investitorilor rămâne un obiectiv important pentru candidatul PSD. Cosmin Popescu susține că în perioada următoare o nouă societate își va deschide porțile la Gorj.“În iunie 2016, când am spus că un investitor va veni în Târgu Jiu, mulți nu au crezut, dar s-a întâmplat. Și sunt mai mulți. Luni, spre bucuria mea, pentru că am muncit, a venit un nou investitor. Am sprijinit acest nou investitor care apare cu o investiție de peste 17 milioane de euro. Va crea sute de locuri de muncă pe perioada de execuție a proiectului și alte câteva sute de locuri de muncă pe perioada efectivă de producție. Asta arată că deși este pandemie și criză economică, oamenii au încredere într-o administrație locală care este neconflictuală și care vine în sprijinul celor interesați să investească. Așa vom face în continuare”.