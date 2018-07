Cristian Pasti – cenzurat de partid

Cristian Toader Pasti a scăpat de excluderea din PSD, însă nu a scăpat de judecata partidului. Social-democratul gorjean şi-a supărat superiorii după ce a declarat că Liviu Dragnea trebuie să îşi dea demisia de onoare. Imediat după această afirmaţie, preşedintele organizaţiei judeţene a anunţat că în următoarea şedinţă a Biroului Permanent Municipal al PSD Târgu Jiu Pasti va fi temă de discuţie. Ieri, Aurel Popescu a spus că social democratul gorjean a fost iertat, însă nu înainte de a fi sancţionat.

Următoarele 6 luni, Cristian Toader Pasti trebuie să ceară aprobare din partea partidului dacă vrea să mai facă vreo declaraţie în spaţiul public. Conducerea organizaţiei judeţene a declarat că s-au luat măsuri faţă de consilierul local, care nu mai poate aborda teme politice în spatiul public dacă nu sunt mai întâi discutate la partid.

,,Am vorbit cu domnul Cristian Pasti, nu am planificat o şedinţă de Birou Permanent Municipal în această perioadă, pentru că sunt mai mulţi colegi care au luat concediu. Am ţinut să port o discuţie cu domnul Pasti şi împreună am stabilit ca pentru o perioadă de şase luni de zile să fie foarte rezervat în ieşirile publice şi să îşi exprime părerile politice în cadrul partidului, în cadrul organizat în interiorul organizaţiei municipale, asta înainte de orice altă declaraţie în spaţiul public. Este o persoană în care am încredere şi este o persoană pe care o consider capabilă să îşi respecte promisiunea pe care şi-a luat-o în discuţia noastră”, a declarat Aurel Popescu, președinte PSD Târgu Jiu.

,, Prefer să mor în picioare. Nu mă târăsc în genunchi”

În perioada respectivă, imediat ce a aflat că riscă să fie eliminat, Cristian Pasti a făcut o declaraţie publică. ,, Dânșii să mă pună în discuţie. Dacă vor considera că am lezat cu ceva oamenii din PSD, Partidul Social Democrat, pot să decidă orice în privinţa mea. Nu e nicio problema pentru mine. S-ar putea ca timpul să îmi dea mie dreptate. (…) Eu nu pot să mă schimb peste noapte, aşa consider eu, am o judecată, am în spate ani de învăţătură, de facultăţi, mi-am spus o parere, eu nu pot sa mint. Dânsii hotărăsc, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Eu cred ca mi-am făcut datoria. Dacă voi fi exclus, nu e nicio problemă pentru mine. Prefer să mor în picioare. Nu mă târăsc în genunchi”, a declarat atunci, Cristian Toader Pasti.