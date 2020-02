“Cuminţenia Pământului”, dorită la Târgu Jiu

Liberalii susțin că au purtat discuții, la nivelul Ministerului Culturii, pentru aducerea la Târgu Jiu a operei “Cuminţenia Pământului”. Declarația a fost făcută de liderul PNL Gorj, Dan Vîlceanu, și întărită de primarul Municipiului Târgu Jiu care, chiar de Ziua Națională “Constantin Brâncuși”, când la Târgu Jiu s-a deschis Muzeul Național Constantin Brâncuși.

Unitatea de cultură s-a deschis expunând pentru început un vernisaj cu fotografii în care este surprinsă atmosfera atelierului parizian al lui Constantin Brâncuşi, imagini din donatia Centrului Pompidou către Muzeul Național de Artă al României, precum și alte fotografii document ale sculptorului care surprind etape de la ridicarea Coloanei fără Sfârșit, imprimate după clişeele realizate de inginerul Ştefan Georgescu. Pentru a evita criticile, liberalii au declarat că intenționează să facă toate demersurile necesare pentru ca de la an, Muzeul Național Constantin Brâncuși să găzduiască opera “Cuminţenia Pământului”. “Vreau să vă spun că am discutat cu domnul primar şi cu domnul ministru al Culturii ca această clădire să fie gazda ‘Cuminţeniei Pământului’. Din punctul nostru de vedere, este foarte important ca, la Ziua Naţională Constantin Brâncuşi de la anul, să putem să reuşim să vă aducem la un eveniment în care, în această sală de exemplu, să stea ‘Cuminţenia Pământului’. Acest imobil trebuie pregătit să poată găzdui o asemenea lucrare, este, probabil, după campaniile făcute pentru achiziţionarea ei în trecut, probabil cea mai cunoscută operă a lui Brâncuşi în România, şi, pe de altă parte, ea să fie cumpărată de statul român. Statul român are 11 milioane de euro”, a spus Vîlceanu.

Fără alte deranjuri

Primarul Municipiului Marcel Romanescu spune că obiectivul nu este greu de realizat și că statul român trebuie doar să îşi exercite dreptul de preempţiune pe care îl are.”Luptăm de trei luni de zile, am avut mai multe discuţii cu domnul ministru, împreună cu domnul deputat Dan Vîlceanu am avut o discuţie personal şi, împreună cu domnul deputat, mai multe discuţii cu domnul prim-ministru, ca să putem aduce ‘Cuminţenia Pământului’ la Târgu Jiu, şi sper că i-am convins, sper să găsim cele mai bune soluţii ca în această clădire să putem să avem o operă importantă a lui Constantin Brâncuşi. Statul român să-şi exercite acel drept de preempţiune pe care îl are în acest moment şi de care discută de cel puţin 5 ani. Statul român, pentru ‘Cuminţenia Pământului’, trebuie să ajungă, la un moment dat, să poată lua o hotărâre şi să-şi poată valorifica acest drept de preempţiune. Valoarea este 11 milioane de euro, iar din discuţiile pe care le-am avut cu experţi, valoarea ei de piaţă este mult mai mare decât această evaluare. Le-am spus și ministrului și domnului secretar că dacă mă ajută cu treaba aceasta, eu nu-i mai deranjez”, a afirmat Marcel Romanescu.

Vise spulberate?

Pe de altă parte, la nivel central, ministrul Culturii a fost prins pe picioar greșit cu o declarație ce face referire la obiectul de artă pe care cei doi aleși gorjeni îl și văd în Muzeul de la Târgu Jiu. Bogdan Gheorghiu nu a putut explica clar de ce de Ziua Națională a marelui sculptor, cea mai cunoscută operă a lui Brâncuși nu a putut fi expusă. „Nu au reușit să ajungă la un acord cei din conducerea Muzeului de Artă cu deținătorii, știți foarte bine că acest obiect este în proprietate privată. Orice transport al unui obiect de patrimoniu are niște costuri legate de asigurare. Orice mutare a unui obiect de mare valoare presupune niște costuri asiguratorii absolut amețitoare. Eu sunt convins că aici a fost blocajul”, a afirmat oficialul.

Declarația a fost imediat anulată, Liviu Constantinescu, directorul Muzeului de Artă declarând că: „dacă 30 de zile se plăteau 2000 de euro, pentru două trei zile se lua probabil proporțional”.

Este de reținut că pentru Ziua Națională “Constantin Brâncuși”, Ministerul Culturii a organizat proiecţii şi ceremonii de 40.000 de euro.