Dat afară din PNL, Bobaru, așteptat în PSD!

Edilul radiat din PNL, Constantin Bobaru, este așteptat în rândul social-democraților. Liderul PSD Gorj este convins că actualul edil din Bumbești Jiu va mai prinde încă un mandat alături de noua echipă.

Președintele PSD Gorj anunță trecerea lui Constantin Bobaru în sânul PSD. Edilul a avut primele discuții în acest sens înainte de a părăsi tabăra liberală. „Cu siguranță PSD a avut discuții cu domnul primar care a venit alături de noi de bunăvoie. El a recunoscut că am fost apropiați și că l-am ajutat și probabil a considerat că a găsit o cale de comunicare mult mai eficientă cu PSD. Domnul primar Bobaru va fi primarul orașului Bumbești Jiu din partea PSD. Sunt foarte multe realizări care îl recomandă, are investiții în derulare ceea ce-l face să fie apreciat de cetățeni. Nu are rost să ne ascundem după deget. Atâta timp cât a apărut alături de noi, este în echipa PSD ”, a declarat liderul PSD Gorj Mihai Weber.

Ce primar urmează?

Edilul din Bumbești Jiu nu este singurul care s-a afișat în conferința PSD. Laude la adresa social-democraților au venit și dinspre edilul din Drăguțești. Ion Popescu nu a trecut, încă, la PSD. „Eu cred că nimeni nu ar trebui să-și pună semne de întrebare odată ce un primar vine într-o conferință PSD și spune ceea ce vede și ce simte”, a mai declarat șeful organizației județene.