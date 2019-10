Declarație politică: “Klaus Iohannis, disperat să distrugă PSD pentru a se putea instala definitiv la conducerea României împreună cu acoliții săi”

Printr-o declarație politică, senatorul Florin Cârciumaru critică războiul politic dus împotriva românilor. Președintele țării, Klaus Iohannis este acuzat că s-a întors împotriva cetățenilor blocând funcționarea instituțiilor publice și a guvernului.”Partidul Social Democrat se va opune guvernului liberal şi va sancționa orice derapaj de la democrație sau reducerea veniturilor românilor”, susține parlamentarul de Gorj.

Partidul Social Democrat a pierdut o luptă, însă nu și războiul! Pe 10 noiembrie, PSD își va lua revanșa în fața adversarilor politici și va arăta din nou că este cel mai puternic partid din România! Atunci, românii o vor alege pe Viorica Dăncilă președintele țării, trimițându-l definitiv în concediu pe “turistul” de la Cotroceni. Suntem cu toții conștienți că România are nevoie de stabilitate politică pentru a putea continua, astfel, creșterea economică în vederea dezvoltării întregii țări. România are nevoie de PSD, are nevoie de Viorica Dăncilă la conducerea statului român. Fostul prim-ministru Viorica Dăncilă și miniștrii PSD au demonstrat că le pasă de toți românii, indiferent de profesie, vârstă sau statut social. Așa cum susținea și președintele Viorica Dăncilă, vom lupta, în această campanile, pentru a scăpa România de cel mai toxic președinte pe care l-a avut vreodată, un președinte care nu a făcut nimic bun timp de 5 ani! Klaus Iohannis este președintele care s-a întors împotriva românilor, care a blocat funcționarea instituțiilor publice, a guvernului, refuzând drepturile oamenilor. Pentru Iohannis, Constituția României și deciziile Curții Constituționale nu au existat și nici nu vor exista, dacă acesta va fi reales președinte. Obiectivul lui Klaus Iohannis nu este creșterea bunăstării poporului, ci obținerea puterii politice absolute. El este preocupat să “îngroape” PSD pentru a se putea instala definitiv la cârma României împreună cu acoliții săi de la PNL, USR și ProRomânia. Asta îl preocupă de fapt pe Iohannis!, susține Florin Cârciumaru.

Votul schimbă tot!

Social-democrații speră ca acest haos să ia sfârșit în noimebrie, când vor avea loc alegeri prezidențiale.În următoarea perioadă, românii vor putea face diferența guvernarea PSD pentru și măsurile de austeritate anunțate deja de guvernul lui Iohannis. După instalarea noului Executiv, nu se va mai realiza nicio investiție în sănătate, educație, infrastructură sau agricultură. Să sperăm că noul guvern nu va distruge ce a făcut PSD până acum. Partidul Social Democrat se va opune guvernului liberal şi va sancționa orice derapaj de la democrație sau reducerea veniturilor românilor. Pentru ca românii să scape de aceste temeri, au soluția să o voteze, pe 10 noiembrie, pe Viorica Dăncilă să ajungă preşedinte al României, a mai declarant Cârciumaru.