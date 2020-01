Eduard Lădaru face pasul spre PMP. Nu vrea să audă de alianță cu Romanescu!

Consilierul local Eduard Lădaru face pasul spre PMP. Politicianul a participat deja la o primă ședință de lucru, declarând că ia în calcul o candidatură din partea PMP la Primăria Târgu Jiu.

Consilierul ALDE este cu un picior în PMP. Eduard Lădaru susține că momentan nu-i permite legea să semneze adeziunea. „Am primit o invitație să particip în Mehedinți la o ședință. Este o acțiune politică a mea de a lucra cu consilierii PMP în Consiliul Local Târgu Jiu pentru proiecte comune având în vedere că în ALDE nu se știe ce se mai întâmplă. În condițiile de față nu pot să semnez o adeziune la un alt partid pentru că îmi încetează de drept calitatea de consilier. Nu pot să am apartenență politică momentan, dar, în momentul în care voi putea și PMP este o alternativă. Pot chiar să candidez la primăria Târgu Jiu din partea PMP dacă lucrurile vor avea un sens pozitiv”, a declarat alesul local.

Categoric NU!

În privința alianței dintre PNL și PMP, în teritoriu lucrurile stau diferit. Lădaru nu are gând să devină aliatul lui Romanescu. „Nu pot vreodată să-l susțin pe Marcel Romanescu pentru că este un incompetent, nu există așa ceva indiferent de ce s-ar întâmpla pentru că m-aș descalifica ca om, ca politician. Nu pot să mă dezic de tot ce am zis până acum pentru că eu cred în ceea ce am declarat. Nu putem să avem o astfel de persoană, care este total neadecvată pentru funcția de primar. Dacă se va întâmpla ca partidul din care fac parte să-l susțină în vreun fel pe Marcel Romanescu, să-l susțină, asta nu înseamnă că trebuie să-l susțin și eu. Eu nu mă pot dezice de declarațiile date până acum, pentru că sunt pertinente”, a mai declarat politicianul.

Și primarul este convins că nu va putea vreodată miza pe sprijinul lui Lădaru chiar dacă acesta va face parte din aripa de dreapta. „Nu m-ar surprinde dacă domnul Lădaru a trecut doar cu adeziune la PMP dar își va păstra vechile relații și vechile obiceiuri. Nu-l văd pe Lădaru să-și schimbe pozițiile atât de rapid”, a declarat Marcel Romanescu.