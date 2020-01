Firma familiei deputatului Dan Vâlceanu, contract cu CEO de aproape un milion de dolari

Firma familiei deputatului PNL Dan Vâlceanu a câștigat o licitație la CEO în valoarea de 3,9 milioane de lei pentru furnizarea de tablă. Este vorba de societatea Trefo din Rovinari.

Dan Vâlceanu, președintele PNL Gorj, a precizat că licitația a fost câștigată în luna octombrie, iar acum s-a semnat contractul: „Procedura s-a desfășurat în luna octombrie când era guvernul Dăncilă, iar acum s-a semnat contractul, care se încheie după ce trece perioada procedurală de depunere a contestațiilor. La firma respectivă sunt părinții mei și nu mi se pare normal să merg acasă să le spun să închidă firma sau să le spun să nu mai participe la licitații că sunt eu deputat. Nu mă pot duce la rudele mele să le spun să renunțe la ceva pentru că sunt eu deputat și partidul meu este la guvernare. Altă legătură în afară de grad de rudenie cu firma respectivă nu am “.

CEO a emis un comunicat

CEO a emis un comunicat de presă cu privire la contractul câștigat de societatea familiei Vâlceanu: „Pentru achiziția centralizată având ca obiect încheierea de acorduri-cadru de furnizare a produsului TABLA pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita si SE Craiova, cu valoarea maxima estimata de 4,470 mil lei, s-a întocmit si publicat in SICAP documentatia de atribuire aferenta acestei achiziții cu anuntul de participare nr. CN1014873/08.09.2019, atribuirea urmând a fi facuta pe două loturi. (…) Până la data limită de 17.10.2019, ora 15:00, au fost depuse in SICAP 4 oferte pentru lotul nr. 1 si 3 oferte pentru lotul nr. 2 (una dintre acestea fiind neconforma din punct de vedere al evaluării tehnice). (…) Cele doua acorduri-cadru au fost incheiate pentru o perioada de 24 luni, clasamentul ofertelor fiind provizoriu, contractele subsecvente urmand a fi atribuite la valoarea cea mai mica rezultata in urma procedurii de reofertare a operatorilor economici semnatari ai acordurilor cadru. Prin urmare, procedura de achiziție „Tabla groasă și tablă aliată” la CE Oltenia, din octombrie 2019, a fost derulată prin licitație deschisa, cu respectarea tuturor prevederilor legislative de transparență. În subsidiar, menționăm faptul că, potrivit Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, acordul-cadru reprezintă acordul încheiat în forma scrisă între una sau mai multe entități contractante ăi unul sau mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele sectoriale ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul ți, după caz, cantitățile avute în vedere“.

Societatea Trefo apare printre operatorii economici cu care s-au încheiat contracte atât pentru Lotul I, cât și pentru Loutul II.