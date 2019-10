Florescu: am asistat astăzi la unul din cele mai negre momente din istoria politicii postdecembriste

Parlamentul a adoptat joi moțiunea de cenzură cu 238 voturi „pentru” dintre cele 242 valabil exprimate (în total au fost 245 de voturi). Au fost și 4 voturi împotriva demiterii, în contextul în care parlamentarii PSD au fost în sală dar nu au votat. Guvernul PSD este demis, dar rămâne deocamdată pe funcție ca interimar, până când președintele Klaus Iohannis va convoca consultări cu partidele parlamentare și va desemna un alt premier care să formeze un nou Cabinet.

Fostul prefect de Gorj, Ciprian Florescu, un important pion pe scena politică din Gorj, și-a arătat indignarea printr-o postare pe pagina sa de socializare:

”Am asistat astăzi la unul din cele mai negre momente din istoria politicii postdecembriste. Nu pentru mine, nu pentru PSD, ci pentru noțiunea de normalitate și pentru ideea de democrație stabilă în România atât de dragă tuturor.

Am constatat încă o dată, dacă mai era nevoie, că la noi, demagogia, ipocrizia și canibalismul politic, fără să mai invoc trădarea, pot răzbi într-un război surd cu salariile crescute ale românilor, cu pensiile majorate ale celor ce au construit această țară, cu miile de șantiere deschise în toată România, cu un șomaj în descreștere permanentă, cu o creștere vizibilă a nivelului de trai. Și câte nu ar mai fi de spus?

Departe de a încerca să conving pe cineva că acest guvern a fost perfect, nimeni nu mă poate contrazice când afirm că fost funcțional și performant. Asemeni tuturor guvernelor PSD. Că unora nu le place culoarea, că alții urăsc social democrația, este o discuție, însă toate analizele cred ca ar trebui să se rezume la cum ne era nouă, tuturor, la început de 2012 și cum ne este astăzi.

Există o certitudine, moțiunea a trecut. O certitudine care, paradoxal, aruncă țara într-o mare incertitudine. Ce urmează, cine va guverna, cum o va face, dar cel mai important, ce se va întâmpla cu românii? Din nefericire, soarta lor nu este decisă de ei. Ei au făcut-o în 2016. Unii politicieni au călcat în picioare decizia votului de atunci. În fruntea lor, întâiul om al țării. Călcătorul în picioare al Cărții de Căpătâi, Constituția. Dar ce mai contează? Învingătorul niciodată în România nu a fost întrebat cum a câștigat. Are Parlamentul lui, probabil va avea Guvernului lui, încet, încet, țara lui, poporul lui. Eu unul, am altă țară, se numește România, am alt popor, poporul român, am altă constituție, Constituția României.

După toată debandada trăită în aceste zile, nu se va așterne liniștea ci haosul. Un haos specific tuturor guvernărilor de dreapta.

Dragi români, nu vă doresc decât să vă fie bine, tot mai bine, vouă și copiilor voștri iar soarta, totuși, să v-o decideți întotdeauna singuri!” a fost mesajul lui Florescu.