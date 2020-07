Florescu, dezvăluiri despre proiectul pentru Târgu Jiu. Tiberiu Tătaru pe lista PSD pentru Consiliul Local.

Candidatul PSD la Primăria Târgu Jiu a dezvăluit în ce constă proiectul gândit pentru dezvoltarea orașului. Ciprian Florescu face public și câteva nume din rândul social-democraților care se vor regăsi pe lista de consilieri locali. Tiberiu Tătaru , fostul consilier județean, este dorit de Florescu alături de el.

“În echipa mea vor fi și oameni care sunt și astăzi consilieri municipali, care și-au arătat intenția de a fi pe lista de consilieri, dar vor fi și fețe noi, oameni tineri, care au performat. Sunt oameni pe care eu mi-i doresc aproape și vă dau și câteva nume. Unul dintre ei este domnul Tibi Tătaru, fost manager al Spitalului Județean, un om care a venit deja în întâmpinarea doleanțelor noastre, ale celor care creăm această echipă, cu un proiect extrem de util pentru comunitatea târgujiană, este un proiect medical. Îmi doresc foarte tare să am alături de mine un tânăr artist, care pe unde a umblat și prin ce a făcut a cam înțeles ce înseamnă un oraș artistic și un oraș turistic. Este vorba despre domnul Armand Landh, un băiat de excepție, cu o viziune clară în ceea ce privește viitorul municipiului Târgu Jiu. Alături îmi este, bineînțeles, domnul Aurel Popescu, liderul organizației municipale, care va fi și viceprimar. Este omul pe care îl simt foarte dedicat proiectului nostru. Din partea domnului Mihai Weber am sesizat o susținere necondiționată. El este și artizanul ideii de a candida. Mă bucur de susținerea colegilor mei și asta este extrem de important. Armand Landh este omul care mi-a spus un lucru pe care îl știam cu toții, dar pe care nu îl luam în calcul. Târgu Jiul întotdeauna s-a bazat pe Constantin Brâncuși. Nici pe el n-am știut să îl folosim, în sensul de a ne lipi de imaginea marelui geniu și de a ne vinde noi pe noi prin Constantin Brâncuși. Lângă Constantin Brâncuși avem un alt mare vârf al artei, Iosif Keber, care este, pare-se, mai cunoscut în afara județului decât în județ. Iosif Keber poate să fie un al doilea pilon care să însemne dezvoltarea artistică, culturală și implicit turistică a municipiului Târgu Jiu. Sigur că am de gând să mă aplec spre zona asta, aproape revoluționar”, a declarat candidatul PSD la Primăria Târgu Jiu.

Proiect pentru Târgu Jiu

Acuzat că nu are proiect sau viziune pentru dezvoltarea orașului, Ciprian Florescu dezvăluie care sunt prioritățile, din punctul lui de vedere. “Știți ce înseamnă Proiectul Ciprian Florescu pentru Târgu Jiu din postura de primar? Când Ciprian Florescu vorbește despre dezvoltarea Târgu Jiului, va vorbi despre doi piloni: universitate și sport. Inclusiv pe elementele mele de identificare în campania electorală sau în perioada de precampanie veți regăsi aceste două elemente. Universitatea va avea un rol esențial în dezvoltarea comunității noastre, dar universitate înseamnă și educație dusă la excelență, și cultură, și turism. Toate acestea se leagă sub această cupolă. Sport înseamnă sport de masă, sport școlar, sănătate pentru copiii noștri, sport de performanță. Târgujienii sunt într-o foame teribilă de sport de performanță. Primul lucru pe care îl voi face ca primar este să obțin toate avizele pentru două obiective. Primul este o trecere pe sub calea ferată din zona 9 Mai, unde bariera împiedică foarte tare traficul. Mi s-a comunicat când eram prefect că există tehnologia pentru a face o astfel de lucrare în 6-8 luni de zile. Al doilea obiectiv de care m-aș ocupa este Casa de Cultură a Sindicatelor. Nu veți auzi de la mine că voi vorbi de asfaltări și plombări, astea se fac de la sine, e administrarea curentă a orașului. Târgu Jiul trebuie să se dezvolte, reparațiile se fac din mers”, a mai transmis Ciprian Florescu.