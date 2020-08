Florescu, în linie dreaptă spre Primăria Târgu Jiu

- Advertisement -

Candidatul PSD pentru Primăria Târgu Jiu și-a depus candidatura. Ciprian Florescu le propune alegătorilor un oraș numit „acasă”, cu salarii mai mari, plin de turiști și cu fețe fericite pe stradă.

„Mi-am depus candidatura alături de echipa de consilieri, cu gânduri bune, de reconstruire și dezvoltare a orașului. Îmi doresc ca peste patru ani să ne întâlnim cu realizări majore pentru Municipiu și pentru toți cetățenii. Ne preocupă problemele și nevoile cetățenilor și vreau să îi asigură că vom lupta pentru ei. Târgu Jiul peste patru ani trebuie să fie un loc numit „acasă” pentru oricine a plecat de aici. Am în spate o echipă redutabilă, oameni care vor munci alături de mine pentru ca Târgu Jiul să se dezvolte. Suntem cea mai puternică forță politică din Gorj și îmi doresc să fim cea mai apropiată de sufletul cetățenilor. Îmi doresc un oraș tânăr, plin de viață, dezvoltat, în care salariile să nu mai fie plătite cu minimul pe economie, un oraș care să atragă investitori, un oraș plin de turism din toată lumea. Ne vom concentra, pe lângă infrastructură, pe deschiderea porților către toate statele lumii din punct de vedere cultural, educațional și sportiv. Iar, când vorbim de sănătate, aceasta trebuie să fie pe primul plan”, a transmis Ciprian Florescu.

Nume noi pentru Consiliul Local

Pentru viitoarele alegeri PSD vine în fața electoratului cu o listă nouă de consilieri. Din cei vechi doar o parte se mai regăsesc, fiind făcute modificări pe lista anunțată inițial. „Da, sunt modificări, pentru că așa cum am spus și la apariția acelei înregistrări a fost un draft de lucru. Era cât se poate de normal să pornim de undeva. Am avut primele discuții, am lucrat pe acel draft și lista a suferit o nouă ierarhizare în ceea ce privește poziția pe listă a viitorilor consilieri locali. Fiecare dintre ei a avut în spate anumite proiecte pe care și le dorește pentru Târgu Jiu, fiecare a avut o susținere a unor cetățeni, pentru că ne interesează ca fiecare să reprezinte cetățeni și idei pe care să le dezvoltăm”, susține Aurel Popescu.

Culoar politic diferit

În ceea ce privește temerile că Adrian Tudor, candidatul Verzilor, va rupe din PSD, liderul PSD Târgu Jiu susține că fiecare are drumul său și susținătorii săi. „Fiecare dintre noi are în față drumul său, fiecare știe pe ce se poate baza și își va consuma energia pentru a demonstra cetățenilor că a gândit foarte serios când s-a angajat în această luptă. Împreună cu organizația municipală am avut grijă să structurăm o echipă foarte puternică și care să demonstreze că în Târgu Jiu se pot face lucruri frumoase. Este firesc să dorești binele orașului, să se vadă amprenta ta în ceea ce înseamnă confortul cetățeanului. Odată ajuns în fața cetățeanului, cu siguranță vei fi întrebat de ideile pe care le ai. Domnul Adrian Tudor va merge pe drumul său, are un alt culoar decât culoarul nostru. Nu cred că ne vom intersecta și nu cred că va avea capacitatea să rupă voturi de la PSD”, a mai declarat liderul organizației municipale a PSD.