Florescu râde de realizările lui Romanescu. “Suntem comuna Arcani, sau reședința județului Gorj?!”

Candidatul PSD la Primăria Târgu Jiu a aflat care este marea realizarea a actualului primar Marcel Romanescu. Ciprian Florescu îi aruncă săgeți edilului târgujian după ce acesta s-a lăudat cu punerea în circulație, pe rutele Transloc, a unui autobuz cu o vechime de 17 ani.

Ironic, Ciprian Florescu susține că Marcel Romanescu îi subestimează pe cetățenii din Târgu Jiu, lăudându-se cu astfel de “realizări”. Candidatul PSD este convins că electoratul îl va taxa cu prima ocazie pe primar. “Am văzut și cea mai mare realizare a administrației Romanescu la Târgu Jiu. Iertați-mi exprimarea total neacademică, dar nu găsesc un termen mai potrivit pentru ceea ce vreau să descriu, dar mi s-a părut o luare în bășcălie a cetățenilor din Târgu Jiu. Nu poți să organizezi o conferință de presă ca să anunți că pe străzile orașului circulă un autobuz nou. Fac conferință de presă se anunț finalizarea unui proiect amplu în ceea ce privește transportul public în comun, nu poți să organizezi conferință să spui că de astăzi circulă un autobuz nou. Suntem comuna Arcani, sau reședința județului Gorj?! Știți cât de nou este acest autobuz? Este din 2003, este diesel, adică funcționează pe motorină și este Euro 3. Dacă asta este marea realizare a mandatului domnului Romanescu, sunt convins că la sfârșitul lui septembrie va deconta în fața electoratului”.

Primarul mentalist

Cât despre săgețile aruncate de Romanescu pe tema consilierilor locali ce se regăsesc pe viitoarea lista a PSD pentru Consiliul Local Târgu Jiu, Florescu susține că sunt pure speculații. “Am fost extraordinar de surprins când am văzut o știre și am înțeles că, din fericire pentru târgujieni, din 2017 încoace, avem un primar mentalist. Am văzut că știe foarte bine cine se va regăsi pe lista de consilieri municipali ai PSD Târgu Jiu. M-am supărat pe domnul Aurel Popescu și dumnealui pe mine, și simțiți ironia din ceea ce spun, amândoi suntem puși la perete de cei doi președinți ai organizației județene, pentru că nu i-am informat în legătură cu modul în care arată lista de consilieri municipali la PSD Târgu Jiu. Vă rog să mă credeți, și am curajul să mă uit în ochii fiecăruia dintre dumneavoastră, la acest moment nu există o listă de candidați la Consiliul Municipal Târgu Jiu. Am discutat, există o listă lărgită, generată de doleanțele celor care au activat și celor ce activează în PSD, însă nu este conturată nici măcar zona eligibilă sau neeligibilă. Marea mea surprindere este cum reușește domnul actual primar să citească gândurile liderilor PSD, dar nu reușește să citească nemulțumirile și nevoile cetățenilor din Târgu Jiu, care se adâncesc tot mai mult pe zi ce trece. Nu văd nimic altceva decât nerealizări în urbea noastră în ultimii trei ani”, a mai adăugat candidatul PSD la Primăria Târgu Jiu.