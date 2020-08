Funcționarii publici din Primăria Târgu Jiu, prezenți la întâlnirea de partid a PNL. “Le este interzis funcționarilor publici să facă altceva decât să deservească cetățenii!”

- Advertisement -

Primarul Marcel Romanescu și-a adus echipa de funcționari publici din cadrul Primăriei Târgu Jiu la o întâlnire de partid. Gestul a avut loc în cadrul unei reuniuni PNL la care a participat inclusiv premierul Ludovic Orban. Social-democrații susțin că mesajul transmis de edil a fost de amenințare la adresa celorlalți funcționari publici care nu și-au arătat susținerea necondiționată față de Romanescu.

La lansarea candidaților PNL care a avut loc la Teatrul de Vară din Târgu Jiu au participat mai mulți funcționari din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Bugetarii au fost prezentați de primarul Marcel Romanescu ca făcând parte din echipa lui. Gestul a fost taxat de social-democrați. “S-a dorit a se transmite un mesaj de amenințare la adresa tuturor funcționarilor publici din primărie, ceva de genul – cine nu este cu mine, este împotriva mea, mare grijă și atenție că uitați, cine este cu mine este și aici. Iată că Marcel Romanescu a recunoscut faptul că de trei ani de zile de când a venit nu a avut nimic altceva în cap decât să folosească în interes propriu funcționarii publici și să distrugă bunul mers al lucrurilor în Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul Local. Ce altă dovadă de lipsă de respect față de cetățeni se dorește decât aceea că un funcționar public, plătit din bani publici, vine la serviciu ca să gândească metode de scoatere în decor a viceprimarilor, apropo de această formulă, și de distrugere a Consiliului Local? Marcel Romanescu spunea până deunăzi că nu poate să colaboreze cu Consiliul Local. Duminică a recunoscut sus și tare că a avut în primărie funcționari publici care nu au făcut nimic altceva decât să caute metode să distrugă Consiliul Local. Prin lege, le este interzis funcționarilor publici să facă altceva decât să deservească cetățenii. În niciun caz nu au dreptul să participe la astfel de manifestări și să acționeze politic în activitatea desfășurată în timpul serviciului. La Primăria Municipiului Târgu Jiu nu trebuie să facă nimic altceva decât să fie în slujba cetățeanului, în niciun caz nu trebuie să lupte împotriva vreunui partid. Eu nu am solicitat niciunui funcționar public din primărie să fie de partea PSD sau împotriva oricărui alt partid. Le-am cerut tuturor să își facă serviciul așa cum este corect. După spusele lui, Marcel Romanescu nu a solicitat în niciun caz acest lucru, ba dimpotrivă, a ținut cu tot dinadinsul să lupte împotriva viceprimarilor și a Consiliului Local”, a afirmat viceprimarul Aurel Popescu.

“Au dreptul la o opțiune politică”

Pe de altă parte, edilul susține că nu a greșit cu nimic. Marcel Romanescu afirmă că legea nu interzice funcționarilor să participe la astfel de întâlniri politice. “Este glumeț domnul Aurel Popescu. Nu se folosesc funcționari publici. Ei au dreptul să facă politică. Niciunul dintre angajații mei nu face însă parte din PNL. Acolo eu am vorbit stric de susținerea pe care am avut-o din partea unor funcționari din cadrul Primăriei pentru a putea face față războiului pe care l-am avut cu PSD. Nu am folosit funcționarii în acest război. Oamenii și-au făcut datoria, doar atât. Pe de altă parte, au dreptul să aibă o opțiune politică. Pot fi chiar membri de partid, dar, culmea, dintre cei pe care i-am prezentat, niciunul nu are calitatea de membru PNL. Ați văzut acolo vreo declarație a vreunui funcționar public? A fost declarația mea. Alina Pițu și Camelia Grecu au reușit să scoată viceprimarii în decor printr-o strategie foarte bine pusă la punct de către mine. De fapt, eu i-am scos, nu cele două angajate. Au distrus majoritatea din Consiliul Local respectând legea. Dânsele nu sunt suspendate din funcție pe perioada campaniei mele electorale. Erau în timpul liber al dumnealor și au participat alături de mine la un eveniment. Nu spune niciunde în lege că în timpul liber, funcționarii publici nu au dreptul să participe la evenimente, câte vor și unde vor. Am spus deja, dânsele pot fi chiar membre de partid fără să afecteze instituția unde lucrează. Nu au de ce să fie sancționate. Nu le-ați văzut pe doamna Camelia Grecu sau Alina Pițu dând vreo declarație la acea întâlnire. Pentru ce să sancționezi oamenii care au participat la un eveniment, e adevărat, invitate de mine, în care eu mi-am asumat tot ceea ce am făcut? Sunt oamenii din echipa mea și o să îi respect întotdeauna. Sunt oamenii care au dat o șansă instituției pe care o coordonez de trei ani de zile. Marcel Romanescu”, a transmis primarul Municipiului Târgu Jiu.

Pe lista nominalizărilor făcute se numără Camelia Grecu, Mihai Paraschiv, Ramona Nodea, Mihai Vîlceanu, Alina Pițu, Adrian Drulă, Violeta Gorun, și Bogdan Horhoianu.