Gorjul, un exemplu de bune practici în lupta cu epidemia de Covid-19

Așa cum bine se știe, primul caz de Covid-19 a apărut, în data de 26 februarie, în județul Gorj, însă nici pe departe epidemia nu a căpătat amploarea pe care am văzut-o în alte județe ale țării.

Performanța de a ține sub control un asemenea fenomen nu este însă întâmplătoare și asta pentru că, la noi în județ, președintele Consiliului Județean și prefectul de Gorj au luat, încă de la bun început, măsuri de protejare a populației și de achiziție de echipamente de protecție. Anchetele epidemiologice și, ulterior, izolarea la domiciliu sunt alte măsuri care și-au dovedit eficiența în Gorj.

„La acest moment, avem 640 de persoane în carantină, care vin din zona roșie din Europa. Am avut și câteva cazuri de persoane care nu au respectat izolarea, dar au fost sancționate. Am avut o colaborare bună și cu autoritatea publică locală, cu Jandarmeria, Poliția și ISU, cu ajutorul cărora am verificat în permanență respectarea izolării la domiciliu”, a declarat Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, pentru national.ro

Deputatul PSD Mihai Weber, la rândul său, îi felicită pe membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru modul în care au gestionat situația în Gorj, de la izbucnirea epidemiei de coronavirus și până acum. „În Gorj, situația este mai puțin gravă ca în alte părți ale țării, epidemia fiind ținută sub control. Am fost primul județ cu coronavirus și, cu toate acestea, răspândirea epidemiei a fost minimă. Asta arată că au fost gândite măsuri profesioniste și au fost luate la timp”, a declarat și liderul PSD.

Cert este că Gorjul a testat foarte mult, iar acum, în mai puțin de două săptămâni, județul își va achiziționa primul aparat PCR pentru testarea rapidă a suspecților de Covid-19. „Din păcate, autoritatea publică locală nu a avut nicio pârghie prin decretul de situații de urgență. În afară de spitale, care pot face achiziții directe, dar care nu aveau bani, noi, ca autoritate publică locală, nu am putut face achiziție directă. Noi am apelat la două ONG-uri, am strâns banii necesari și spitalul se ocupă de construcție împreună cu Consiliul Județean, iar cele două ONG-uri s-au ocupat de achiziția rapidă a PCR-ului”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Gorj, pentru national.ro