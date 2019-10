Guvernul PSD a aprobat finanțarea pentru construcția și finalizarea stadionului din Târgu Jiu

Stadionul din Târgu Jiu a fost finalizat după ce Guvernul României, condus de Viorica Dăncilă, a aprobat o investiție suplimentară de aproape 4 milioane de euro.

Actul normativ a prevăzut finanțarea amenajărilor exterioare și a tuturor lucrărilor necesare pentru punerea în funcțiune a stadionului de fotbal. Datorită acestei finanțări alocate de guvernul PSD, Municipiul Târgu Jiu are unul dintre cele mai moderne stadioane din România.

”În fine, gorjenii au stadionul pe care îl merită, o bijuterie arhitecturală, demnă de un oraș european așa cum este Târgu Jiu. Îmi doresc să ne bucurăm pe acest stadion, de multe și frumoase evenimente, atât sportive, cât și artistice. Felicitări tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui obiectiv!”, a declarat Mihai Weber, președintele PSD Gorj.

Stadionul Municipal Târgu Jiu, cel mai nou stadion de lux din Romania, a costat 28 de milioane de euro.

”În aceste zile, trăiesc un imens sentiment de mulțumire, de satisfacție sufletească pentru că unul dintre marile mele proiecte de investiții- Stadionul Municipal Târgu Jiu- a devenit funcțional. Un obiectiv foarte drag la care am ținut enorm și după ce nu am mai fost primar al municipiului Târgu Jiu. Chiar din Senatul României am sprijinit actuala administrație a primăriei să finalizeze investiția, având în vedere că Guvernul PSD a alocat fondurile necesare modernizării bazei sportive de la Târgu Jiu.”, a declarat Florin Cârciumaru, vicepreședinte PSD Gorj.

Arena de 12.500 de locuri îndeplinește condițiile UEFA pentru categoria 4, ceea ce înseamnă că poate găzdui meciuri din cupele europene.

”Cea mai mare bucurie, ca și într-o familie, o ai atunci când obiectivul propus este atins cu succes. Am făcut echipă bună cu Florin Cârciumaru, Cosmin Popescu și parlamentarii care au făcut tot ce era posibil să se finalizeze lucrările la stadionul de patru stele. Premierul Viorica Dăncilă a fost cea care ne-a ajutat foarte mult și iată a venit momentul să inaugurăm acest obiectiv important pentru comunitate și pentru România. Le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat și contribuit la finalizarea acestui obiectiv.”, a declarat Aurel Popescu, vicepreședinte PSD Gorj.