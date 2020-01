Ionuț Stan are șanse mari să rămână singur în PNL Albeni

Organizația locală PNL Albeni, dezbinată prin venirea primarului Ionuț Stan. Mai mulți liberali și-au anunțat colegii că nu doresc să mai facă parte din structură după ce organizația județeană a anunțat că la viitoarele alegeri, din vară, îl susțin pe edil pentru o nouă candidatură.

După ce a băgat panică printre angajații din primăria Albeni, Stan subțiază și echipa PNL din localitate. Mai mulți membrii din Biroul Politic Local și-au anunțat liderul că părăsesc formațiune politică din cauza candidatului susținut la alegerile din vară. „Va trebui să facem o ședință de reorganizare a organizației locale Albeni. Membrii Biroul Politic Local și-au exprimat dorința de a merge în altă parte, am înțeles că nu vor să mai activeze în noul Biroul Politic Local. Decizia a venit și după ce PNL Gorj a decis ca domul Ionuț Stan să candideze la primărie pe liste noastre. Nu știm cine va face parte din staff-ul de campanie. Nu ne putem duce cu sila să-l susținem dacă el nu vrea. Nu am discutat încă strategia pentru alegerile locale”, a declarat liderul PNL Albeni Marian Iliuși.

Indecis

Liderul organizației locale recunoaște că nu are o relație bună cu primarul Stan. Susține că se așteaptă ca edilul să preia organizația dacă va câștiga alegerile din vară. „Eu am un mandat dat de colegii mei, membrii PNL. Un mandat de 4 ani, am fost ales și am fost validat de Biroul Județean. Eu pot să trec peste anumite probleme personale, unele fiind chiar conflictuale cu domnul primar. Eu știu să fac diferența între politic și privat. Când îmi va expira mandatul va fi altceva. Dacă nu va dori să fac echipă cu dumnealui nu este nicio problemă, până la alegeri eu voi trage pentru PNL, apoi dacă el va prelua organizația voi vedea ce voi face”, a mai declarat Marian Iliuși.