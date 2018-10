Iordache bate palma cu Jianu, la Motru

ALDE Gorj dă înainte cu boicotul împotriva PSD. După ce într-o declarație publică, pe fondul discuțiilor după referendum, Iordache a anunțat că PSD Gorj poate să rupă alianța cu ei, acum, liderul din umbră al organizației județene anunță o asociere cu PNL la Motru. Jianu se poate baza pe o echipă nouă care va vota la foc automat proiectele municipalității.

„La Motru am discutat cu Jianu și am stabilit că susținem proiectele pe care le inițiază. Am stabilit clar acest lucru cu condiția ca și ei să susțină proiecte noastre. Nu se va mai pune problema unei alianțe cu PSD. Pe noi ne interesează să facem treabă pentru comunitățile din care facem parte. Nu suntem de acord să fim împotriva unui proiect dacă acesta este bun. ALDE este în alianță cu toată lumea care vrea să facă treabă în județul asta, pentru oameni”, a declarat vicepreședintele Ion Iordache.